بالصور - وفد اتحاد الكرة يصل السنغال.. فيلم دعائي قصير وجلسات مع مسؤولي الكاف من أجل تنظيم كأس الأمم

وصل الوفد المصري إلى العاصمة السنغالية داكار تمهيدا لحضور حفل اختيار أفضل لاعب في إفريقيا، وكذلك اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" وذلك لاختيار الدولة صاحبة حقوق تنظيم كأس الأمم الإفريقية 2019.

ويضم الوفد المصري هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة وأحمد مجاهد وكرم كردي ومجدي عبد الغني أعضاء مجلس الإدارة.

وضم الوفد المصري كذلك، محمد كامل رئيس شركة بريزنتيشن سبورتس وشريف حسن مدير إدارة العمليات بالشركة ومصطفى طنطاوي مدير الإعلام والاتصال بجانب عدد من مسؤولي الشركة.

وبمجرد وصول الوفد المصري إلى السنغال قام بعقد عدة جلسات مع مسؤولي الكاف، وأعضاء المكتب التنفيذي من أجل الحشد للتصويت على الدولة المنظمة لبطولة كأس الأمم.





























وقدم الوفد المصري عدة كتيبات وهدايا دعائية للترويج للملف المصري والتأكيد على أحقية مصر في تنظيم كأس الأمم الإفريقية المقبلة.

وانتهى الوفد المصري المتواجد في داكار حاليا، من وضع اللمسات الأخيرة على الفيلم الدعائي الذي سيتم توزيعه على أعضاء المكتب التنفيذي للكاف، وجميع الضيوف، للترويج لملف مصر لتنظيم البطولة.

وتصل مدة الفيلم الدعائي لـ140 ثانية، وسيتم عرضه على الجماهير بداية من يوم الثلاثاء، ويتحدث في الفيلم الدعائي بالصوت الممثل المصري سيد رجب، عن مصر بصورة مختلفة، وتم عمل 3 نسخ أخرى باللغات الفرنسية والإنجليزية والبرتغالية لتوزيعها على جميع الحضور في السنغال وأعضاء المكتب التنفيذي.

وكثف الوفد الجنوب إفريقي من تحركاته في العاصمة السنغالية داكار، قبل ساعات من انعقاد المكتب التنفيذي، إذ وصل وفد ضخم مكون من 30 شخصا، من جميع المسؤولين في جنوب إفريقيا يتقدمهم داني جوردان عضو المكتب التنفيذي للكاف. والذي يتزعم ملف بلاده للفوز بتنظيم البطولة.

وانتشر أعضاء الوفد الجنوب إفريقي بين مسؤولي المكتب التنفيذي لشرح الملف المقدم من بلادهم للفوز بتنظيم البطولة، ويعقد الجميع جلسات مكثفة مع مسؤولي الاتحاد الإفريقي لإقناعهم بالتصويت لهم.

ويتم التصويت على اختيار منظم بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي يتنافس عليها مصر وجنوب إفريقيا يوم الأربعاء. وتقام البطولة خلال الصيف المقبل.

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