حقيقة استقالة عضو مجلس إدارة النادي الأهلي

الأحد، 06 يناير 2019 - 22:26

كتب : FilGoal

مجلس إدارة الأهلي

نفى محمد الدماطي عضو مجلس إدارة الأهلي تقدمه باستقالته من مجلس النادي، مشيرا إلى "لا أساس من الصحة ولا المنطق فيما يُقال".

وخرجت بعض التقارير الصحيفة اليوم الأحد لتزعم تقدم الدماطي باستقالته لمجلس إدارة الأهلي.

ولكن عضو مجلس إدارة الأهلي نفى ذلك تماما.

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في البداية، بارك الدماطي لجماهير الأهلي عقب انضمام صفقة حسين الشحات، قائلا: "مبروك لجمهور الأهلي. صفقة مهمة في طريق إعادة بناء الفريق كما وعد محمود الخطيب".

وأضاف "وفي نفس الساعة ولسبب غير مفهوم انتشر خبر من أحد الصحف (صاحبة المانشيت الشهير المسيء لـ الأهلي) يفيد باستقالتي و هو خبر لا أساس له من الصحة ولا المنطق".

وواصل عبر حسابه الرسمي الشخصي على (فيسبوك) "عندما كتبت عن حجم الضغوطات التي نتعرض لها كنت أتكلم عن حجم الضغوطات في سنة أولى عمل عام وليس بكلامي أي تفاصيل".

وأشار "في النهاية، ما يحدث داخل غرفة مجلس إدارة الأهلي يبقى داخلها. لم ولن يتخلى أحد عن الأهلي في معركته".

وأتم "هناك أخطاء نعم ولكن حجم الحرب لا يمكن إغفالها وسنبقى حتى النهاية كتلة واحدة".

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