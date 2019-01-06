محدّث استراحة في الدوري الإسباني - ريال مدريد (0) - (1) سوسيداد.. نهاية الشوط الأول

الأحد، 06 يناير 2019 - 19:17

كتب : FilGoal

كريم بنزيمة - ريال مدريد

يستقبل ريال مدريد ضيفه ريال سوسيداد على ملعب سانتياجو برنابيو، بالجولة 18 من الدوري الإسباني.

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نهاية الشوط الأول

ق.45 القائم يحرم ريال مدريد من التعادل بعد تسديدة لوكاس فاسكيز

ق.22 لوكا مودريتش يسدد بقوة من خارج منطقة الجزاء، والحارس خورينمو روي يتصدى

ق.15 فينيسيوس جونيور كاد أن يعادل النتيجة لريال مدريد بعد انفراده بالمرمى، لكن كرته تمر أمام الشباك

ق.10 كريم بنزيمة يهدر هدفا مؤكدا في مواجهة مرمى سوسيداد

ق.3 ويليان جوزيه يسجل الهدف الأول لـ سوسيداد من ركلة جزاء

ق.2 ركلة جزاء لـ ريال سوسيداد بعد تدخل من كاسيميرو على ميكيل ميرينو

انطلاق المباراة

سيرخيو راموس قائد ريال مدريد يقدّم كأس العالم للأندية للجماهير الحاضرة في ملعب سانتياجو برنابيو

لحظات على انطلاق المباراة

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