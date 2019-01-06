يستقبل ريال مدريد ضيفه ريال سوسيداد على ملعب سانتياجو برنابيو، بالجولة 18 من الدوري الإسباني.

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** عرضية من ويليان جوزيه ورأسية من روبن باردو والهدف الثاني لـ سوسيداد

** ق83 هدف ثاني قاتل عن طريق روبن باردو في مرمى ريال مدريد

ق.66 سيرخيو راموس يسدد من مسافة قريبة واستبسال من الدفاع الباسكي

ق.61 بطاقة حمراء لـ لوكاس فاسكيز بعد البطاقة الصفراء الثانية

ق.53 عدنان يانوزاي يخترق ويسدد كرة رائعة تمر مباشرة بجوار القائم

ق.51 فينيسيوس جونيور وعمل جماعي وفردي رائع يختتمه بتسديدة تمر مباشرة إلى جوار قائم سوسيداد

ق.50 ميكيل أويارزابال لاعب سوسيداد يسدد أعلى العارضة من مسافة قريبة في هجمة خطيرة للضيوف

ق.48 فرصة لريال مدريد من ثلاثة أرواح وبسالة شديدة من الحارس روي

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق.45 القائم يحرم ريال مدريد من التعادل بعد تسديدة لوكاس فاسكيز

ق.22 لوكا مودريتش يسدد بقوة من خارج منطقة الجزاء، والحارس خورينمو روي يتصدى

ق.15 فينيسيوس جونيور كاد أن يعادل النتيجة لريال مدريد بعد انفراده بالمرمى، لكن كرته تمر أمام الشباك

ق.10 كريم بنزيمة يهدر هدفا مؤكدا في مواجهة مرمى سوسيداد

ق.3 ويليان جوزيه يسجل الهدف الأول لـ سوسيداد من ركلة جزاء

ق.2 ركلة جزاء لـ ريال سوسيداد بعد تدخل من كاسيميرو على ميكيل ميرينو

انطلاق المباراة

سيرخيو راموس قائد ريال مدريد يقدّم كأس العالم للأندية للجماهير الحاضرة في ملعب سانتياجو برنابيو

لحظات على انطلاق المباراة