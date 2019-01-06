يجتمع خالد بوطيب المهاجم المغربي الجديد لنادي الزمالك مع مرتضى منصور رئيس النادي من أجل حسم الرتوش الأخيرة للصفقة.

وعلم FilGoal.com أن خالد بوطيب يتواجد حاليا داخل مقر نادي الزمالك، من أجل الاجتماع بمرتضى منصور رئيس النادي.

ويتفق اللاعب مع مرتضى خلال تلك الجلسة على الرتوش الأخيرة قبل التوقيع على عقود انضمامه إلى الزمالك رسميا.

وكان الزمالك قد أعلن تنظيم مؤتمر صحفي كبير مساء غد الإثنين من أجل الإعلان عن الصفقة المنتظرة.

وكان FilGoal.com في كشف وصول خالد بوطيب للقاهرة مساء يوم الجمعة تمهيدا للانضمام لـ الزمالك.

ويبلغ بوطيب من العمر 31 عاما، وسجل 5 أهداف في 18 مباراة مع فريقه التركي هذا الموسم.

ولعب بوطيب طوال مشواره مع أندية فرنسية في الدرجات الأدنى، كما لعب لأجاكسيو وستراسبورج قبل الانتقال لمالاتياسبور في صيف 2017.

وإجمالا سجل بوطيب 17 هدفا في 51 مباراة مع فريقه التركي منذ 2017.