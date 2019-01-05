يقدم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الاتحاد والزمالك يوم السبت في الجولة 19 من الدوري المصري الممتاز.

طالع تشكيل الفريقين واللقاء لحظة بلحظة من هنا

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ق25: خالد قمر يستلم الكرة داخل منطقة جزاء الزمالك ويسدد الكرة لتصطدم في مدافع وتخرج ويحصل الاتحاد على ركلة ركنية

ق22: تمريرة طويلة رائعة من محمود علاء من منتصف الملعب حولها مصطفى فتحي برأسية قوية رائعة من على حدود المنطقة مرت بجوار القائم الأيمن لمرمى الهاني سليمان

ق19: انطلاقة رائعة من مصطفى فتحي في الجهة اليمنى وتوغل داخل منطقة الجزاء أنهاها بتسديدة عرضية قوية تصدى لها الهاني سليمان على مرتين ببراعة

ق18: فرصة خطيرة تضيع من كهربا الذي استلم الكرة بشكل رائع في مكان قريب من مرمى الاتحاد لكن تسديدته أبعدها المدافع محمد ناصف بشكل ممتاز

ق15: خطأ لصالح أوباما بعد تدخل من نور السيد في الجهة اليسرى في منتصف ملعب فريق الإتحاد السكندري

ق11: عرضية رائعة من خالد الغندور من الجهة اليسرى مرت من بناهيني بغرابة ومرت الكرة بسلام على مرمى الزمالك

ق9: بينية جديدة من تشوكا في اتجاه خالد قمر الذي كان في وضع متسلل لكن تركها اللاعب ووصلت سهلة إلى جنش

ق5: تسديدة كهربا تمر بجوار القائم

ق3: محاولة مبكرة للاتحاد، تمريرة عرضية من اليمين يبعدها دفاع الزمالك إلى ركلة ركنية

بداية المباراة