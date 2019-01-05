محدّث مباشر الدوري المصري - الاتحاد 1 الزمالك 0.. الغندور جول
السبت، 05 يناير 2019 - 17:43
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الاتحاد والزمالك يوم السبت في الجولة 19 من الدوري المصري الممتاز.
طالع تشكيل الفريقين واللقاء لحظة بلحظة من هنا
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ق25: خالد قمر يستلم الكرة داخل منطقة جزاء الزمالك ويسدد الكرة لتصطدم في مدافع وتخرج ويحصل الاتحاد على ركلة ركنية
ق22: تمريرة طويلة رائعة من محمود علاء من منتصف الملعب حولها مصطفى فتحي برأسية قوية رائعة من على حدود المنطقة مرت بجوار القائم الأيمن لمرمى الهاني سليمان
ق19: انطلاقة رائعة من مصطفى فتحي في الجهة اليمنى وتوغل داخل منطقة الجزاء أنهاها بتسديدة عرضية قوية تصدى لها الهاني سليمان على مرتين ببراعة
ق18: فرصة خطيرة تضيع من كهربا الذي استلم الكرة بشكل رائع في مكان قريب من مرمى الاتحاد لكن تسديدته أبعدها المدافع محمد ناصف بشكل ممتاز
ق15: خطأ لصالح أوباما بعد تدخل من نور السيد في الجهة اليسرى في منتصف ملعب فريق الإتحاد السكندري
ق11: عرضية رائعة من خالد الغندور من الجهة اليسرى مرت من بناهيني بغرابة ومرت الكرة بسلام على مرمى الزمالك
ق9: بينية جديدة من تشوكا في اتجاه خالد قمر الذي كان في وضع متسلل لكن تركها اللاعب ووصلت سهلة إلى جنش
ق5: تسديدة كهربا تمر بجوار القائم
ق3: محاولة مبكرة للاتحاد، تمريرة عرضية من اليمين يبعدها دفاع الزمالك إلى ركلة ركنية
بداية المباراة