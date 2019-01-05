محدّث مباشر الدوري المصري - الاتحاد 1 الزمالك 0.. الغندور جول

السبت، 05 يناير 2019 - 17:43

كتب : FilGoal

محمود علاء - الزمالك - الاتحاد

يقدم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الاتحاد والزمالك يوم السبت في الجولة 19 من الدوري المصري الممتاز.

طالع تشكيل الفريقين واللقاء لحظة بلحظة من هنا

---------------------

أخبار متعلقة

مدرب الإسماعيلي بعد التعادل مع الداخلية: أعذر اللاعبين بسبب الإجهاد فالفيردي: حسم مستقبلي مع برشلونة بنهاية الموسم عبد العال: حزين لإهدارنا الفوز على الإسماعيلي التشكيل - مبخوت يقود هجوم الإمارات أمام البحرين.. ومطر وخليل على مقاعد البدلاء

ق25: خالد قمر يستلم الكرة داخل منطقة جزاء الزمالك ويسدد الكرة لتصطدم في مدافع وتخرج ويحصل الاتحاد على ركلة ركنية

ق22: تمريرة طويلة رائعة من محمود علاء من منتصف الملعب حولها مصطفى فتحي برأسية قوية رائعة من على حدود المنطقة مرت بجوار القائم الأيمن لمرمى الهاني سليمان

ق19: انطلاقة رائعة من مصطفى فتحي في الجهة اليمنى وتوغل داخل منطقة الجزاء أنهاها بتسديدة عرضية قوية تصدى لها الهاني سليمان على مرتين ببراعة

ق18: فرصة خطيرة تضيع من كهربا الذي استلم الكرة بشكل رائع في مكان قريب من مرمى الاتحاد لكن تسديدته أبعدها المدافع محمد ناصف بشكل ممتاز

ق15: خطأ لصالح أوباما بعد تدخل من نور السيد في الجهة اليسرى في منتصف ملعب فريق الإتحاد السكندري

ق11: عرضية رائعة من خالد الغندور من الجهة اليسرى مرت من بناهيني بغرابة ومرت الكرة بسلام على مرمى الزمالك

ق9: بينية جديدة من تشوكا في اتجاه خالد قمر الذي كان في وضع متسلل لكن تركها اللاعب ووصلت سهلة إلى جنش

ق5: تسديدة كهربا تمر بجوار القائم

ق3: محاولة مبكرة للاتحاد، تمريرة عرضية من اليمين يبعدها دفاع الزمالك إلى ركلة ركنية

بداية المباراة

الاتحاد الزمالك الدوري المصري

نرشح لكم

أخر الأخبار

بالفيديو - الحمادي يتلاعب بقلوب الإمارات ويهدر فرصة افتتاح أهداف البطولة 13 دقيقة |
مالاتياسبور: أردنا استمرار بوطيب لسنوات لكن كان عليه التفكير في مستقبله 32 دقيقة | الدوري المصري
طبيب الأهلي يكشف لـ في الجول تفاصيل إصابة أزارو وأكرم توفيق ووليد سليمان 34 دقيقة | الدوري المصري
مباشر الدوري المصري - الاتحاد 1 الزمالك 0.. الغندور جول 45 دقيقة | الدوري المصري
مباشر كأس آسيا - الإمارات (0) - (0) البحرين.. مناوشات من الضيوف 45 دقيقة |
فالفيردي: حسم مستقبلي مع برشلونة بنهاية الموسم ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 صفقة الزمالك الجديدة لـ في الجول: الأهلي سيندم على عدم ضمي.. وسأخرج معارا لإثبات نفسي 2 كلوب: كنت سأبكي عندما رأيت ما فعله صلاح مع فيرمينيو 3 حوار في الجول – أبو تريكة يوجه نصيحة خاصة لـ صلاح.. وتوقع عكس التمني قبل القمة 4 في الجول يكشف – قيمة عرض الأهلي لضم الشحات.. وفرص إتمام الصفقة

قد ينال إعجابك