يقدم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الاتحاد والزمالك يوم السبت في الجولة 19 من الدوري المصري الممتاز.

طالع تشكيل الفريقين واللقاء لحظة بلحظة من هنا

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انتهى اللقاء بفوز الزمالك 3-1

ق94: محمود علاء يسجل الهدف الثالث للزمالك من ركلة جزاء

ق90: التغيير الثالث للزمالك. دخول حميد أحداد بدلا من عمر السعيد

ق81: خروج كهربا ودخول بهاء مجدي

ق67: خروج تشوكا ودخول مروان النجار في ثاني تغيير للاتحاد

ق64: تدخل قوي من محمود رزق على عبد الله جمعة نال بعده البطاقة الصفراء الثانية له في اللقاء ليغادر الملعب مطرودا ويصبح عدد لاعبي الاتحاد في الملعب 9

ق60: ضغط مستمر للاتحاد أملا في معادلة النتيجة

ق51: أوباما ينطلق ويخترق منطقة الجزاء ويسدد لكن الزنفلي حارس الاتحاد يتصدى للكرة

بداية الشوط الثاني.. الحكم طرد الحارسين جنش والهاني سليمان بعد نهاية الشوط الأول، دخل عماد السيد ومحمود الزنفلي بدلا من مصطفى فتحي وإيمانويل باناهيني في الزمالك والاتحاد على الترتيب

نهاية الشوط الأول بتقدم الزمالك على الاتحاد 2-1

ق45: كهربا جول يسجل الهدف الثاني للزمالك. استلم تمريرة ممتازة من عمر السعيد لينفرد الأول بالمرمى ويسجل من الزاوية الضيقة على يسار الحارس الهاني سليمان

ق42: كهربا يضيع فرصة جديدة بتسديد الكرة بجوار القائم بعدما استلمها داخل منطقة الجزاء

ق38: كهربا يهدر فرصة للزمالك بعد تسديدة من زاوية صعبة أبعدها الحارس

ق35: فرصة هائلة تضيع من الاتحاد بعد ضربة رأس لتشوكا تألق في إبعادها جنش قبل أن ترتد الكرة للغندور الذي سدد فوق العارضة

ق32: عمر السعيد يسجل هدف التعادل للزمالك بضربة رأس رائعة مستغلا خطأ الحارس الهاني سليمان

ق29: خالد الغندور يسجل الهدف الأول للاتحاد بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة عرضية ممتازة من خالد قمر

ق25: خالد قمر يستلم الكرة داخل منطقة جزاء الزمالك ويسدد الكرة لتصطدم في مدافع وتخرج ويحصل الاتحاد على ركلة ركنية

ق22: تمريرة طويلة رائعة من محمود علاء من منتصف الملعب حولها مصطفى فتحي برأسية قوية رائعة من على حدود المنطقة مرت بجوار القائم الأيمن لمرمى الهاني سليمان

ق19: انطلاقة رائعة من مصطفى فتحي في الجهة اليمنى وتوغل داخل منطقة الجزاء أنهاها بتسديدة عرضية قوية تصدى لها الهاني سليمان على مرتين ببراعة

ق18: فرصة خطيرة تضيع من كهربا الذي استلم الكرة بشكل رائع في مكان قريب من مرمى الاتحاد لكن تسديدته أبعدها المدافع محمد ناصف بشكل ممتاز

ق15: خطأ لصالح أوباما بعد تدخل من نور السيد في الجهة اليسرى في منتصف ملعب فريق الإتحاد السكندري

ق11: عرضية رائعة من خالد الغندور من الجهة اليسرى مرت من بناهيني بغرابة ومرت الكرة بسلام على مرمى الزمالك

ق9: بينية جديدة من تشوكا في اتجاه خالد قمر الذي كان في وضع متسلل لكن تركها اللاعب ووصلت سهلة إلى جنش

ق5: تسديدة كهربا تمر بجوار القائم

ق3: محاولة مبكرة للاتحاد، تمريرة عرضية من اليمين يبعدها دفاع الزمالك إلى ركلة ركنية

بداية المباراة