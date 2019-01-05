محدّث مباشر في الدوري - الداخلية (0) الإسماعيلي (0) شيلونجو يهدر أسهل الفرص

السبت، 05 يناير 2019 - 14:30

كتب : FilGoal

الإسماعيلي أمام إنبي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الداخلية والإسماعيلي، ضمن مباريات الجولة الـ16 من الدوري المصري.

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ق. 82 تصويبة ضعيفة تصل إلى شيلونجو داخل الست ياردات، لكن يسدد بجانب قائم محمد صبحي.

ق. 79 انفراد جديد للداخلية من إسلام جابر، ومحمد مجدي يتألق وينقذها.

ق.47 رأسية راائعة من باولو تجد تصد أروع من محمد مجدي بمساعدة العارضة لمنع الهدف الأول للداخلية.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 36 محمد مجدي يتصدى لرأسية إيجيبتور.

ق. 23 أوووه حسين رجب يهدر انفراد تااام بمرمى الإسماعيلي.

بداية المباراة

في الدوري الإسماعيلي الداخلية

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