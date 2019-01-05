كشف أحمد مجاهد عضو مجلس إدارة نادي الزمالك عن تمثيله لاتحاد الكرة المصري رفقة هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد في الجمعية العمومية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

وقال مجاهد في تصريحات لـ FilGoal.com: "مجدي عبد الغني سيصل إلى السنغال يوم 7 يناير الجاري كممثل لجمعية اللاعبين المحترفين، كما أن كرم كردي عضو المجلس سيكون متواجدا في السنغال ولكن على حسابه الشخصي ".

وأضاف "جدول أعمال الجمعية العمومية للكاف يتضمن بندين اثنين فقط، هما اختيار الأفضل في القارة الإفريقية لعام 2018 والذي سيقام يوم 8 يناير، ثم إعلان اسم الدولة المنظمة لبطولة الأمم الإفريقية في اليوم التالي ".

مجاهد واصل "ملف مصر قوي لاستضافة أمم إفريقيا قوي جدا لأن مصر تمتلك إمكانيات كبيرة لتنظيم مثل هذه البطولة، ولدينا فرصة كبيرة للفوز بالتنظيم ".

وأتم "هاني أبوريدة سيشارك في احتماع المكتب التنفيذي للكاف يوم 9 يناير لاختيار الدولة المنظمة لبطولة الأمم الإفريقية".

وتتنافس مصر مع جنوب إفريقيا على تنظيم كأس الأمم الإفريقية 2019 بعد سحب البطولة من الكاميرون.

وعلى الجهة الأخرى، يتنافس محمد صلاح مع ساديو ماني لاعب ليفربول، وبيير أوباميانج مهاجم أرسنال على جائزة أفضل لاعب إفريقي لعام 2018.

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