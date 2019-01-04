يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة للمواجهة المرتقبة بين بيراميدز والأهلي في لقاء مؤجل من الجولة الثامنة في الدوري المصري الممتاز.

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وتنطلق المواجهة بين الفريقين على ملعب الدفاع الجوي في السادسة مساء ويديرها حكم صربي.

بيراميدز في المركز الثاني في ترتيب البطولة ورصيده 30 نقطة من 15 مباراة، بينما الأهلي السادس ورصيده 24 نقطة من 12 مباراة.

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انتهى اللقاء بفوز بيراميدز على الأهلي 2-1

ق95: انطلاقة ممتازة لرمضان الذي مرر لمروان ليسدد من مسافة قريبة لكن تصدي ممتاز للشناوي حارس بيراميدز

ق95: التغيير الثالث لبيراميدز. نزول عبد الله بكري بدلا من كينو

ق94: إنذار لعلي جبر بسبب إهداره للوقت

ق90: إنذار لأحمد الشيخ بعد تحايله داخل منطقة الجزاء محاولا الحصول على ركلة جزاء

ق87: التغيير الثاني لبيراميدز. دخول ناصر منسي مكان سيفوينتي

ق87: محاولة للتسديد عن طريق كينو من على حدود منطقة الجزاء لكن اصطدمت بالدفاع ومرت دون خطورة على مرمى محمد الشناوي

ق83: طويلة من علي جبر في الجهة اليسرى وصلت إلى محمد حمدي الذي أرسل عرضية لكن غير متقنة مرت إلى ضربة مرمى

ق82: ضربة حرة للأهلي في الجهة اليسرى، نفذها علي معلول عرضية ساقطة لداخل منطقة الجزاء وخروج خاطئ من الشناوي لكن رأسية أحمد الشيخ افتقدت الدقة ومرت بجوار القائم الأيسر

ق82: ركلة حرة للأهلي نفذها علي معلول، خرج أحمد الشناوي مبكرا، تابعها أحمد الشيخ بضربة رأس لكن الكرة تمر بجوار القائم

ق79: محمد محمود أرسل كرة طويلة في الجهة اليمنى، لكن تغطية دفاعية جيدة وانتهت الكرة إلى ضربة مرمى

ق77: التغيير الأول لبيراميدز. دخول شريف دابو بدلا من فاروق

ق76:تمريرة من عبد الله السعيد وصلت إلى كينو في الجهة اليسرى وكرة عرضية ولا أروع وصلت إلى محمد فاروق لكن تسديدته غير متقنة مرت أعلى مرمى الشناوي

ق73: التغيير الثالث للأهلي. نزول محمد محمود بدلا من هشام محمد

ق73: علي معلول نفذ الركلة الركنية عرضية على القائم القريب لكن تمركز جيد من دفاع بيراميدز وتشتيت الكرة بنجاح

ق67: تراوري لاعب بيراميدز يسدد كرة ترتطم بالقائم إثر ركلة ركنية

ق64: ثاني تغيير للأهلي. مروان محسن بدلا من أزارو الذي أصيب

ق61: أول تغيير للأهلي. وليد سليمان يدخل ويخرج ناصر ماهر

ق59: انطلاقة عن طريق وليد أزارو في الجهة اليمنى لكن تدخل معه أحمد أيمن منصور والحكم أطلق صافرته بخطأ لبيراميدز

ق56: الهدف الثاني لبيراميدز. عبد الله السعيد يسجل، مرور ولا أروع من كينو في الجهة اليسرى داخل منطقة الجزاء وكرة عرضية واستلام جيد من عبد الله السعيد بتسديدة قوية على يمين الشناوي لداخل الشباك.

ق55: فاروق يسدد كرة خطيرة تمر بجوار القائم مضيعا فرصة لبيراميدز

ق52: ركلة ركنية لفريق الأهلي من الجهة اليمنى، نفذها ناصر ماهر عرضية لداخل منطقة الجزاء لكن شتتها الدفاع بنجاح ومرت دون خطورة

ق51: أحمد الشيخ أرسل كرة طويلة في الجانب الأيمن، لكن تدخل أحمد أيمن منصور مع وليد أزارو وانتهت الكرة إلى رمية تماس

ق49: علي معلول نفذ الضربة الحرة بتسديدة مباشرة لكن اصطدمت بالحائط الدفاعي، والحكم أطلق صافرته بخطأ للأهلي ولمسة يد وبطاقة صفراء على محمد فاروق

ق47: الهدف الأول لبيراميدز. ركلة حرة لعبها السعيد عرضية داخل منطقة الجزاء ليتابعها محمد فاروق بالرأس داخل الشباك

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول.. بيراميدز 0 الأهلي 1

ق46: الحكم أشهر البطاقة الصفراء في وجه أزارو بعد سقوطه في منطقة جزاء بيراميدز. اعتبر الصربي أن أزارو تحايل ليحصل على ركلة جزاء

ق44: ركلة ركنية لبيراميدز في الجانب الأيسر، نفذها عبد الله السعيد عرضية على القائم القريب وضربة رأسية من محمد حمدي لكن غير متقنة مرت أعلى المرمى

ق42: علي معلول نفذ الضربة الحرة عرضية مقوسة لداخل منطقة الجزاء، لكن أبعدها الدفاع في الأخير ومرت دون خطورة

ق41: أولى البطاقات الصفراء في اللقاء من نصيب محمد حمدي، وضربة حرة للأهلي في الجهة اليمنى بعد تدخل مع كريم نيدفيد

ق40: كرة خطيرة لبيراميدز وصلت إلى جون سيفوينتي داخل منطقة الجزاء، لكن الحكم أطلق صافرته بتسلل

ق35: طويلة لبيراميدز لداخل منطقة الجزاء في الجهة اليسرى، لكن غير متقنة مرت سهلة بين أحضان محمد الشناوي

ق33: الهدف الأول للأهلي. انطلق علي معلول في الجهة اليسار ولعب كرة عرضية رائعة قابلها أزارو بضربة رأس متقنة لتدخل الكرة الشباك

ق29: تمريرة وصلت إلى محمد فاروق في الجهة اليمنى، وكرة عرضية لكن خروج جيد من محمد الشناوي وأمسك الكرة بنجاح

ق26: أحمد الشيخ أرسل كرة طويلة في الجهة اليسرى، لكن تمركز جيد من رجب بكار وإبعاد الكرة بنجاح قبل أن تصل إلى رمضان صبحي

ق24: تمريرة بينية خطيرة للأهلي لداخل منطقة الجزاء، استلم أزارو الكرة لكن تدخل علي جبر سريعا ليبعد الكرة خارج منطقة الجزاء

ق21: عرضية أرضية عن طريق وليد أزارو من الجهة اليمنى، لكن لم تجد أحد من زملائه ومرت سهلة بين أقدام الدفاع

ق20: محاولة للمرور عن طريق رمضان صبحي في الجهة اليسرى، لكن تدخل معه رجب بكار والحكم أطلق صافرته بخطأ لبيراميدز

ق18: افتكاك جيد للكرة عن طريق إريك تراوري وانطلاقة في الجهة اليسرى لكن تدخل الدفاع في الأخير واستخلاص الكرة بنجاح

ق17: محمد حمدي أرسل كرة عرضية لبيراميدز من الجهة اليسرى، لكن خروج جيد من محمد الشناوي وأمسك الكرة بنجاح

ق14: طولية في اتجاه رمضان صبحي في الجهة اليسرى، لكن تدخل معه محمد فاروق ومرت الكرة إلى رمية تماس

ق11: محاولة للعب تمريرة بينية عن طريق عبد الله السعيد، لكن أقوى من اللازم غير متقنة إلى ضربة مرمى

ق9: مرتدة لفريق بيراميدز وتمريرة من عبد الله السعيد لداخل منطقة الجزاء في الجهة اليسرى، لكن غير متقنة مرت إلى ضربة مرمى

ق7: انطلاقة عن طريق ناصر ماهر في الجهة اليسرى، لكن تدخل جيد من علي جبر واستخلاص الكرة بنجاح دون إعاقة

ق5: علي معلول نفذ الضربة الحرة عرضية مقوسة لداخل منطقة الجزاء، لكن ارتدت من أحمد الشناوي ووصلت إلى ناصر ماهر المتمركز على حدود منطقة الجزاء لكن تسديدته غير متقنة مرت أعلى المرمى

ق4: رجب بكار أرسل كرة طويلة ساقطة لداخل منطقة الجزاء، لكن خروج جيد من الشناوي وتشتيت الكرة بنجاح

ق3: انطلاقة للأهلي عن طريق ناصر ماهر في الجانب الأيسر وكرة عرضية، لكن إبعاد جيد من الدفاع ومرت دون خطورة

انطلاق اللقاء