خاص خبر في الجول – مدافع برازيلي في مران الاتحاد تمهيدا لضمه

الجمعة، 04 يناير 2019 - 14:25

كتب : هاني العوضي

فريق الاتحاد السكندري

يختبر نادي الاتحاد السكندري مدافعا برازيليا تمهيدا للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير الجاري.

وعلم FilGoal.com من مصدر داخل الاتحاد السكندري، أن الفريق يختبر في الوقت الحالي ألفيش دي سيلفيا المدافع البرازيلي تمهيدا لاختباره.

وشارك دي سيلفيا في مران الفريق خلال اليومين السابقين، قبل أن يمنحه حلمي طولان المدير الفني للفريق راحة من التدريبات اليوم بسبب الاستعداد لمباراة الزمالك.

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من جهة أخرى، علم FilGoal.com أن في حالة استقرار الاتحاد السكندري على قيد دي سيلفيا، سيكون على حساب ويلسون أكاكبو المدافع التوجولي في صفوف الفريق، والذي يحاولون تسويقه حاليا.

كان الاتحاد السكندري قد تعاقد قبل أيام مع ديريك أوجبو تشوكا المهاجم النيجيري، واستقر الفريق على قيده محليا بدلا من ديديه ديكوريه لاعب الوسط.

ويملك الاتحاد السكندري حاليا ستة أجانب، هم رزاق سيسيه المعار من الزمالك، وإيمانويل بناهيني، وديريك أوجبو تشوكا، وويلسون، وديديه كوري.

ويستعد الاتحاد السكندري لمواجهة الزمالك مساء غد السبت، ضمن مباريات الجولة الـ19 من الدوري المصري.

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