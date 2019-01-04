الإسماعيلي يحدد موعد مواجهة الإفريقي في دوري أبطال إفريقيا

الجمعة، 04 يناير 2019 - 13:26

كتب : ياسر الشريف

الإسماعيلي - الحضري

حدد الإسماعيلي 19 من شهر يناير الجاري موعدا للقاء الإفريقي التونسي في ثاني جولات دوري أبطال إفريقيا.

وأرسل الإسماعيلي خطابا رسميا للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" يبلغه فيه بموعد المباراة وإقامتها على ملعب الإسماعيلية.

ويلعب الإسماعيلي في المجموعة الثالثة في دوري الأبطال بجوار الإفريقي ومازيمبي الكونغولي وشباب قسنطينة الجزائري.

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ويبدأ الدراويش مشوارهم في أعرق البطولات الإفريقية بمواجهة مازيمبي في الكونغو يوم السبت بعد المقبل في الجولة الأولى من المسابقة.

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