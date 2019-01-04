الإسماعيلي يحدد موعد مواجهة الإفريقي في دوري أبطال إفريقيا

حدد الإسماعيلي 19 من شهر يناير الجاري موعدا للقاء الإفريقي التونسي في ثاني جولات دوري أبطال إفريقيا.

وأرسل الإسماعيلي خطابا رسميا للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" يبلغه فيه بموعد المباراة وإقامتها على ملعب الإسماعيلية.

ويلعب الإسماعيلي في المجموعة الثالثة في دوري الأبطال بجوار الإفريقي ومازيمبي الكونغولي وشباب قسنطينة الجزائري.

ويبدأ الدراويش مشوارهم في أعرق البطولات الإفريقية بمواجهة مازيمبي في الكونغو يوم السبت بعد المقبل في الجولة الأولى من المسابقة.

اقرأ أيضا:

رسميا – السعيد خامس صفقات بيراميدز

بيراميدز يعلن قيد السعيد رسميا.. هل يشارك أمام الأهلي؟

رسميا - لن يرحل عن وايت هارت لين.. توتنام يمدد تعاقد ألديرفيلد

الاتحاد الأوروبي قد يستبعد مانشستر سيتي من دوري الأبطال بسبب التمويل الذاتي

الأقرب لتشكيل الأهلي أمام بيراميدز.. رمضان قد يبدأ

أسطورة ليفربول: الآن وقت معرفة كلوب كيف سيكون رد فعل لاعبيه عقب الهزيمة