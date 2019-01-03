محدّث مباشر في إسبانيا - فياريال (1) - (0) ريال مدريد.. كازورلا يسجل

الخميس، 03 يناير 2019 - 22:23

كتب : FilGoal

ريال مدريد - العين

يحل ريال مدريد ضيفا على فياريال في ملعب لا سيراميكا، بمباراة مؤجلة من الجولة 17 للدوري الإسباني.

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ق.4 سانتي كازورلا يفتتح التسجيل لـ فياريال بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء

ق.3 صامويل تشوكويزي لاعب فياريال يهدر انفرادا لفريقه بعد تألق من كورتوا حارس مرمى ريال مدريد

انطلاق المباراة

ريال مدريد يتلقى تكريم الممر الشرفي من لاعبي فياريال

انطلاق المباراة بعد دقائق

ريال مدريد الدوري الإسباني فياريال

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