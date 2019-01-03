يحل ريال مدريد ضيفا على فياريال في ملعب لا سيراميكا، بمباراة مؤجلة من الجولة 17 للدوري الإسباني.

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ق.4 سانتي كازورلا يفتتح التسجيل لـ فياريال بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء

ق.3 صامويل تشوكويزي لاعب فياريال يهدر انفرادا لفريقه بعد تألق من كورتوا حارس مرمى ريال مدريد

انطلاق المباراة

ريال مدريد يتلقى تكريم الممر الشرفي من لاعبي فياريال

انطلاق المباراة بعد دقائق