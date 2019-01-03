محدّث مباشر قمة إنجلترا - سيتي (0)-(0) ليفربول.. تدخل قوي من كومباني على صلاح
الخميس، 03 يناير 2019 - 21:40
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مانشستر سيتي وليفربول في قمة الجولة الـ21 من الدوري الإنجليزي.
لمتابعة المباراة مباشرة ودقيقة بدقيقة من هنا.
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ق 31: صلاح يحصل على خطأ بعد تدخل قوي من كومباني عليه
ق 18: ماذا يحدث في ملعب الاتحاد.. صلاح يدخل الشباك والكرة تخرج من على الخط
ق 16: محاولة من ليفربول وخطأ من صلاح ضد فيرناندينيو
ق 15: سيطرة كاملة من مانشستر سيتي على مجريات المباراة
انطلاق المباراة