محدّث مباشر قمة إنجلترا - سيتي (0)-(0) ليفربول.. تدخل قوي من كومباني على صلاح

الخميس، 03 يناير 2019 - 21:40

كتب : FilGoal

فرصة ليفربول الخطيرة ضد سيتي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مانشستر سيتي وليفربول في قمة الجولة الـ21 من الدوري الإنجليزي.

لمتابعة المباراة مباشرة ودقيقة بدقيقة من هنا.

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ق 31: صلاح يحصل على خطأ بعد تدخل قوي من كومباني عليه

ق 18: ماذا يحدث في ملعب الاتحاد.. صلاح يدخل الشباك والكرة تخرج من على الخط

ق 16: محاولة من ليفربول وخطأ من صلاح ضد فيرناندينيو

ق 15: سيطرة كاملة من مانشستر سيتي على مجريات المباراة

انطلاق المباراة

في إنجلترا ليفربول مانشستر سيتي

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