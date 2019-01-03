يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مانشستر سيتي وليفربول في قمة الجولة الـ21 من الدوري الإنجليزي.

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ق 31: صلاح يحصل على خطأ بعد تدخل قوي من كومباني عليه

ق 18: ماذا يحدث في ملعب الاتحاد.. صلاح يدخل الشباك والكرة تخرج من على الخط

ق 16: محاولة من ليفربول وخطأ من صلاح ضد فيرناندينيو

ق 15: سيطرة كاملة من مانشستر سيتي على مجريات المباراة

انطلاق المباراة