جوائز جلوب سوكر.. رونالدو أفضل لاعب وديشامب المدرب الأفضل

الخميس، 03 يناير 2019 - 20:49

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو

توج كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس بجائزة جلوب سوكر لأفضل لاعب في العالم لعام 2018، وذلك للمرة الخامسة في مسيرته.

رونالدو تنافس مع الثنائي الفرنسي أنطوان جريزمان، وكيليان مبابي على جائزة الأفضل المقدمة في الحفل الذي يقام في الإمارات سنويا.

رونالدو توج مع فريقه السابق ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة على التوالي في العام الماضي، والـ13 في تاريخ الميرينجي.

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ويحتل الدون صدارة ترتيب هدافي الدوري الإيطالي برصيد 14 هدفا، بعد تألقه الملفت مع السيدة العجوز.

كما اقتنص رونالدو جائزة أخرى، وهي أفضل هدف في 2018، والذي سجله بقميص ريال مدريد في شباك يوفنتوس بدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

فيما حصد ديديه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا على جائزة أفضل مدرب في العالم لعام 2018.

وتنافس ديشامب مع الرباعي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد الأسبق، ويورجن كلوب مدرب ليفربول، وماسيمليانو أليجري مدرب يوفنتوس، ودييجو سيميوني المدير الفني لأتليتكو مدريد.

بينما توج أتليتكو مدريد بجائزة جلوب سوكر لأفضل فريق في عام 2018.

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