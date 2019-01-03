يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة المصري والجونة، في مباراة مؤجلة من الجولة الـ19 من الدوري المصري.

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نهاية المباراة

ق. 63 أحمد ياسر وعبد الناصر دي ماريا يشاركان بدلا من مصطفى مارسيلو وأحمد عبد الموجود "جودة".

عبد الله بيكا يشارك مع بداية الشوط الثاني بدلا من عمرو موسى.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 25 جووول ثاني للجونة عن طريق لؤي وائل.

ق. 9 جووول أول للجونة عن طريق إسلام رشدي.

بداية المباراة