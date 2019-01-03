إصابة هوساوي تخلق أزمة في دفاع السعودية.. غيابه محتمل عن مواجهة لبنان

تعرّض عمر هوساوي لاعب منتخب السعودية لتمزق في العضلة الخلفية للساق، مما يعني غيابه عن أولى مباريات بلاده في كأس آسيا 2019 أمام كوريا الشمالية.

صحيفة "الرياضية" السعودية ذكرت أن مدافع النصر المخضرم سيغيب لمدة تتراوح بين 10 إلى 13 يوما، مما يعني غيابه بشكل مؤكد عن مباراة كوريا الشمالية يوم 8 يناير، مع احتمالية كبيرة بغيابه عن المباراة الثانية أمام لبنان يوم 12 يناير.

هوساوي (33 عاما) أحد أكثر لاعبي المنتخب السعودي خبرة، إذ يمتلك 51 مباراة دولية، وسبق له الظهور في 3 مباريات بكأس آسيا 2015، بالإضافة إلى مباراة في كأس العالم 2018.

المدرب الإسباني خوان أنطونيو بيتزي قد يلجأ إلى محمد آل فتيل لاعب الأهلي لتعويض هوساوي في قلب الدفاع، إذ ظهر إلى جوار علي البليهي في المباراة الودية الأخيرة أمام كوريا الجنوبية.

السعودية صاحبة الـ3 ألقاب، تتواجد في المجموعة الخامسة، ويتواجد معها كوريا الشمالية ولبنان وقطر.

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