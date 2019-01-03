محدّث مباشر في الكأس - بتروجيت (0) إنبي (0) بداية الشوط الثاني

الخميس، 03 يناير 2019 - 16:07

كتب : FilGoal

بتروجيت

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لأحداث مباراة بتروجيت ضد إنبي ضمن منافسات دور الـ8 من كأس مصر.

لمعرفة تشكيل الفريقين ومتابعة المباراة لحظة بلحظة من هنا.

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بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 33 أوووه عمرو بسام يتألق ويتصدى لركلة الجزاء من محمد سالم.

ق. 31 ركلة جزاء لصالح بتروجيت بعد عرقلة لشيميلس بيكلي.

بداية المباراة

في الكأس

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