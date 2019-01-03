يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لأحداث مباراة بتروجيت ضد إنبي ضمن منافسات دور الـ8 من كأس مصر.

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بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 33 أوووه عمرو بسام يتألق ويتصدى لركلة الجزاء من محمد سالم.

ق. 31 ركلة جزاء لصالح بتروجيت بعد عرقلة لشيميلس بيكلي.

بداية المباراة