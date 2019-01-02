تشكيل تشيلسي - موراتا يعود لهجوم تشيلسي أمام ساوثامبتون

الأربعاء، 02 يناير 2019 - 20:54

كتب : FilGoal

موراتا - تشيلسي - كريستال بالاس

أعلن ماوريسيو ساري المدير الفني لتشيلسي تشكيل فريقه أمام ساوثامبتون بالجولة 21 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وعاد الإسباني ألبارو موراتا لقيادة الهجوم الفريق بعدما غاب خلال المباريات الماضية.

واستعاد البلجيكي إدين هازارد مركزه الأصلي كجناح في أرض الملعب بعد أن عوض غياب موراتا كمهاجم وهمي.

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وجاء تشكيل الآتي.

حراسة المرمى: كيبا أريزابالاجا.

الدفاع: سيزار أزبيليكويتا، أنتوني روديجر، دافيد لويز، ماركوس ألونسو.

الوسط: روس باركلي، جورجينيو، نجولو كانتي.

الهجوم: ويليان، ألبارو موراتا، إدين هازارد.

ويحتل البلوز المركز الرابع برصيد 43 نقطة فيما يتواجد القديسيين بالمركز الـ17 برصيد 15 نقطة.

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