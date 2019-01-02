كلوب: احتمال غياب دي بروين؟ لديهم الكثير من الخيارات لكن مشاركته ستعطيهم دفعة هائلة

يعتقد يورجن كلوب المدير الفني لليفربول أن مشاركة كيفن دي بروين لاعب وسط مانشستر سيتي في صدام الفريقين ستعطي منافسه دفعة هائلة، في ظل احتمالات غيابه عن اللقاء بسبب الإصابة.

المباراة التي تساوي ست نقاط بسبب منافسة الفريقين على لقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم سيحتضنها ملعب الاتحاد يوم الخميس اضمن الجولة 21، فليفربول يملك 54 نقطة في صدارة المسابقة، بفارق 7 نقاط عن سيتي الوصيف.

وقال كلوب في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "لا يمكننا أن نستعد فقط لمواجهة كيفن دي بروين. إنه لاعب رائع. وربما يكون فيرناندينيو وكيفين دي بروين وديفيد سيلفا هم ثلاثي الوسط الذي ساهم في الفوز باللقب الموسم الماضي، كما أن غياب لاعب مثله يمثل ضربة قوية. لعب من وقت لآخر وكان مؤثرا بشكل لا يصدق، وسجل أهداف رائعة".

وأضاف المدرب الألماني "إنه لاعب من الطراز العالمي. أتوقع أن يعود. أنا سعيد أنه لم يتعرض لإصابة خطيرة مرة أخرى، قلت ذلك من قبل. كنت سعيداً عندما عاد".

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وواصل كلوب "أنا أحب هذا اللاعب. يجب على كل من يحب كرة القدم أن يحب كيفين دي بروين. إنه يبدو كأنه شخص متواضع حقا وهو لاعب وقائد رائع. من شأنه أن يحدث الفارق".

وأتم "كرة القدم التي يقدمها سيتي هذا الموسم أفضل من كرة القدم التي قدموها في الموسم الماضي. إنها أكثر مرونة. قدم برناردو سيلفا موسمًا لا يصدق، لعب إلكاي جوندوجان ببراعة. لديهم الكثير من الخيارات، ومن الواضح أنه إذا شارك دي بروين في اللقاء، فسوف يعطيهم هذا الأمر دفعة هائلة".

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