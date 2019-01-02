انتهت في الدوري - المقاولون (1) الإسماعيلي (2) الدراويش يوقفون أصحاب الأرض

الأربعاء، 02 يناير 2019 - 17:46

كتب : FilGoal

الإسماعيلي - الرجاء

يحل النادي الإسماعيلي ضيفا على المقاولون العرب ضمن مباراة مؤجلة من الجولة التاسعة في الدوري المصري.

المقاولون يطمح لمواصلة سلسلة انتصاراته المتوالية لمدة 6 مباريات، فيما يأمل الدراويش للعودة للانتصارات بعد 4 مباريات بلا فوز.

وFilGoal.com يقدم تغطية حية للمواجهة.

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تابع المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــا.

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نهاية المباراة

ق79: بينسون شيلونجووو يتقدم للدراويش مستغلا عرضية محمد صادق.

ق56: إبراهيم عادل يسجل في مرماه بالخطأ والدراويش يتعادلون.

ق52: محمد طلعت يهدر فرصة خطيرة بعد خطأ آخر من متولي في السيطرة على الكرة.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق33: الحكم يرفض احتساب ركلة جزاء للإسماعيلي بعد عرقلة محمد صادق

ق31: تسديدة قوية من لسعد الجزيري يتصدى لها القائم الأيسر.

ق30: رأسية من باهر المحمدي ولكن تمر إلى جوار القائم الأيسر.

ق18: أحمد الشيمي يتقدم للمقاولون من تسديدة قوية بعد تمريرة لمحمد طلعت الذي استغل خطأ الدفاع في تشتيت الكرة.

انطلاق اللقاء.

الإسماعيلي المقاولون العرب

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