محدّث مباشر في الدوري - المقاولون (0) الإسماعيلي (0) بداية المباراة

الأربعاء، 02 يناير 2019 - 17:46

كتب : FilGoal

الإسماعيلي - الرجاء

يحل النادي الإسماعيلي ضيفا على المقاولون العرب ضمن مباراة مؤجلة من الجولة التاسعة في الدوري المصري.

المقاولون يطمح لمواصلة سلسلة انتصاراته المتوالية لمدة 6 مباريات، فيما يأمل الدراويش للعودة للانتصارات بعد 4 مباريات بلا فوز.

وFilGoal.com يقدم تغطية حية للمواجهة.

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تابع المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــا.

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انطلاق اللقاء.

الإسماعيلي المقاولون العرب

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