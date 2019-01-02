محدّث مباشر في الدوري - المقاولون (0) الإسماعيلي (0) بداية المباراة
الأربعاء، 02 يناير 2019 - 17:46
كتب : FilGoal
يحل النادي الإسماعيلي ضيفا على المقاولون العرب ضمن مباراة مؤجلة من الجولة التاسعة في الدوري المصري.
المقاولون يطمح لمواصلة سلسلة انتصاراته المتوالية لمدة 6 مباريات، فيما يأمل الدراويش للعودة للانتصارات بعد 4 مباريات بلا فوز.
وFilGoal.com يقدم تغطية حية للمواجهة.
تابع المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــا.
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انطلاق اللقاء.
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