انتهت في الدوري - المقاولون (1) الإسماعيلي (2) الدراويش يوقفون أصحاب الأرض

يحل النادي الإسماعيلي ضيفا على المقاولون العرب ضمن مباراة مؤجلة من الجولة التاسعة في الدوري المصري.

المقاولون يطمح لمواصلة سلسلة انتصاراته المتوالية لمدة 6 مباريات، فيما يأمل الدراويش للعودة للانتصارات بعد 4 مباريات بلا فوز.

وFilGoal.com يقدم تغطية حية للمواجهة.

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نهاية المباراة

ق79: بينسون شيلونجووو يتقدم للدراويش مستغلا عرضية محمد صادق.

ق56: إبراهيم عادل يسجل في مرماه بالخطأ والدراويش يتعادلون.

ق52: محمد طلعت يهدر فرصة خطيرة بعد خطأ آخر من متولي في السيطرة على الكرة.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق33: الحكم يرفض احتساب ركلة جزاء للإسماعيلي بعد عرقلة محمد صادق

ق31: تسديدة قوية من لسعد الجزيري يتصدى لها القائم الأيسر.

ق30: رأسية من باهر المحمدي ولكن تمر إلى جوار القائم الأيسر.

ق18: أحمد الشيمي يتقدم للمقاولون من تسديدة قوية بعد تمريرة لمحمد طلعت الذي استغل خطأ الدفاع في تشتيت الكرة.

انطلاق اللقاء.