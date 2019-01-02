انتهت في الدوري - المقاولون (1) الإسماعيلي (2) الدراويش يوقفون أصحاب الأرض
الأربعاء، 02 يناير 2019 - 17:46
كتب : FilGoal
يحل النادي الإسماعيلي ضيفا على المقاولون العرب ضمن مباراة مؤجلة من الجولة التاسعة في الدوري المصري.
المقاولون يطمح لمواصلة سلسلة انتصاراته المتوالية لمدة 6 مباريات، فيما يأمل الدراويش للعودة للانتصارات بعد 4 مباريات بلا فوز.
وFilGoal.com يقدم تغطية حية للمواجهة.
تابع المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــا.
_ _ _
نهاية المباراة
ق79: بينسون شيلونجووو يتقدم للدراويش مستغلا عرضية محمد صادق.
ق56: إبراهيم عادل يسجل في مرماه بالخطأ والدراويش يتعادلون.
ق52: محمد طلعت يهدر فرصة خطيرة بعد خطأ آخر من متولي في السيطرة على الكرة.
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق33: الحكم يرفض احتساب ركلة جزاء للإسماعيلي بعد عرقلة محمد صادق
ق31: تسديدة قوية من لسعد الجزيري يتصدى لها القائم الأيسر.
ق30: رأسية من باهر المحمدي ولكن تمر إلى جوار القائم الأيسر.
ق18: أحمد الشيمي يتقدم للمقاولون من تسديدة قوية بعد تمريرة لمحمد طلعت الذي استغل خطأ الدفاع في تشتيت الكرة.
انطلاق اللقاء.