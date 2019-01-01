يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمواجهة أرسنال أمام فولام في دربي الجولة الـ 21 من الدوري الإنجليزي.

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ويحتل أرسنال المركز الخامس برصيد 38 نقطة ويسعى لمصالحة جماهيره عقب الهزيمة الثقيلة أمام ليفربول 5-1.

بينما فولام في المركز الـ 19 برصيد 14 نقطة ويسعى للهروب من المراكز الأخيرة على سلم الترتيب.

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** أرسنال (0) - (0) فولام

** انطلاق المباراة

** بعد قليل انطلاق المباراة