يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمواجهة أرسنال أمام فولام في دربي الجولة الـ 21 من الدوري الإنجليزي.

اضغط هنا لمعرفة تشكيل الفريقين ومتابعة اللقاء لحظة بلحظة

ويحتل أرسنال المركز الخامس برصيد 38 نقطة ويسعى لمصالحة جماهيره عقب الهزيمة الثقيلة أمام ليفربول 5-1.

بينما فولام في المركز الـ 19 برصيد 14 نقطة ويسعى للهروب من المراكز الأخيرة على سلم الترتيب.

--------------------------------

** اختراق رائع من كولاسينياك وتسديدة متقنة في شباك فولام من لاكازيت والهدف الثاني

** ق55 جوووووووووووووووووووووول لاكازيت والهدف الثاني لـ أرسنال

** خروج موصطافي ومشاركة توريرا.. التغيير الأول لـ أرسنال

** انطلاق الشوط الثاني

** أرسنال (1) - (0) فولام

** نهاية الشوط الأول

** فرص مهدرة بالجملة من أوبا أمام فولام

** عرضية من أيوبي ولمسة متقنة من تشاكا في شباك فولام

** ق24 جوووووووووووووووووووووول تشاكا والهدف الأول لـ أرسنال

** أرسنال (0) - (0) فولام

** انطلاق المباراة

** بعد قليل انطلاق المباراة