محدّث الشوط الثاني – أرسنال (2) - (0) فولام.. لاكا بووووم

الثلاثاء، 01 يناير 2019 - 16:42

كتب : FilGoal

تشاكا - أرسنال - فولام

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمواجهة أرسنال أمام فولام في دربي الجولة الـ 21 من الدوري الإنجليزي.

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ويحتل أرسنال المركز الخامس برصيد 38 نقطة ويسعى لمصالحة جماهيره عقب الهزيمة الثقيلة أمام ليفربول 5-1.

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بينما فولام في المركز الـ 19 برصيد 14 نقطة ويسعى للهروب من المراكز الأخيرة على سلم الترتيب.

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** اختراق رائع من كولاسينياك وتسديدة متقنة في شباك فولام من لاكازيت والهدف الثاني

** ق55 جوووووووووووووووووووووول لاكازيت والهدف الثاني لـ أرسنال

** خروج موصطافي ومشاركة توريرا.. التغيير الأول لـ أرسنال

** انطلاق الشوط الثاني

** أرسنال (1) - (0) فولام

** نهاية الشوط الأول

** فرص مهدرة بالجملة من أوبا أمام فولام

** عرضية من أيوبي ولمسة متقنة من تشاكا في شباك فولام

** ق24 جوووووووووووووووووووووول تشاكا والهدف الأول لـ أرسنال

** أرسنال (0) - (0) فولام

** انطلاق المباراة

** بعد قليل انطلاق المباراة

في إنجلترا في المحترفين أرسنال فولام

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