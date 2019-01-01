حجازي يغيب عن لقاء بلاكبرن بسبب الإصابة

الثلاثاء، 01 يناير 2019 - 16:01

كتب : FilGoal

أحمد حجازي مع وست بروميتش ألبيون

يغيب أحمد حجازي مدافع وست بروميتش ألبيون عن لقاء فريقه ضد بلاكبرن بسبب الإصابة.

يحل وست بروم ضيفا على بلاكبرن ضمن الجولة 26 من دوري القسم الثاني بإنجلترا يوم الثلاثاء.

وقال دارين مور المدير الفني لوست بروميتش إن حجازي يعاني من إجهاد سيبعده عن المباراة.

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وأضاف في تصريحات أبرزتها جريدة برمنجهام ميل "رغم معاناة حجازي من الإجهاد لكنني لا أعتقد أنه سيبتعد عن الملاعب لفترة طويلة".

لاعب الإسماعيلي السابق شارك في 24 مباراة هذا الموسم. سجل فيهم هدفا وصنع مثله، وارتبط اسمه بالعودة لفريقه السابق الأهلي أو الانتقال إلى الغريم التقليدي الزمالك.

ويحتل وست بروميتش حاليا المركز الثالث في جدول البطولة برصيد 46 نقطة بعد 25 جولة.

أحمد حجازي وست بروميتش ألبيون

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