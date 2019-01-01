يبدو أن رحيل أحمد حمدي عن صفوف النادي الأهلي بات قريبا، ولكن موقفه لم يُحسم بشكل نهائي بعد.

سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تحدث لـFilGoal.com عن موقف اللاعب صاحب الـ20 عاما.

وقال عبد الحفيظ: "لدينا 6 عروض للحصول على خدمات أحمد حمدي. ندرس هذه العروض وفقا للأنسب منها لمصلحة اللاعب".

وشدد على "لم نحسم أي شيء بخصوص هذه العروض بشكل نهائي حتى هذه اللحظة".

أحمد حمدي سبق له قضاء فترة معايشة مع فريق أودينيزي الإيطالي في شهر أغسطس من عام 2017، قبل أن يعود لمصر مرة أخرى.

وسبق للاعب أن تلقى عرضا من سبورتنج براجا البرتغالي قبل موسمين، لكن الأهلي رفض العرض.

ولم يشارك صاحب الـ20 عاما مع الأهلي خلال الموسم الجاري سوى في مباراة وحيدة فقط بمسابقة الكأس أمام الترسانة وصنع فيها هدفا بانتصار الأحمر 3-2.

يذكر أن اللاعب يتواجد بقائمة الأهلي الإفريقية.

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