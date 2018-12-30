سولشاير: الكل يعتقد أنني أتطلع للهجوم فقط.. أساس أي فريق هو قوة دفاعه

لا يهتم فقط بالهجوم بل يسعى لعدم استقبال فريقه لأي أهداف.. هنا نتحدث عن جونار سولشاير المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد.

مانشستر يونايتد واصل الانتصارات وضرب شباك بورنموث برباعية مقابل هدف في الجولة الـ 20 من الدوري الإنجليزي. (طالع التفاصيل)

وقال سولشاير: "عليك دائما أن تجلس وتستمتع عندما تشاهد الكل يُعبر عن نفسه".

وأضاف في تصريحاته مع بي بي سي عقب المباراة "الشيء الأفضل لك كمدرب أن تراقب لاعبي فريقك وهم يبذلون قصارى جهدهم ويقاتلون في الملعب".

وتابع "لاعبو يونايتد يؤمنون بقدراتهم ويعلمون جيدا أنهم يلعبون لـ مانشستر يونايتد وعليه بالعمل الجد دائما".

وأكمل حديثه قائلا: "سنعمل بشكل أفضل فيما هو قادم. علينا العمل للخروج من المباريات دون اهتزاز شباكنا".

وواصل "الجميع يعتقد أنني أتطلع فقط للكرة الهجومية ولكن أساس وقوة أي فريق هو في قوة دفاعه".

وأشار "إذا حافظت على نظافة شباكك فأنت لديك فرصة جيدة للانتصار في المباراة".

وتولى سولشاير مسؤولية تدريب يونايتد عقب رحيل مورينيو. نجم الفريق السابق قاد يونايتد في ثلاث مباريات حتى الآن ونجح في حصد العلامة الكاملة.

يونايتد سجل 12 هدفا في 3 مباريات واهتزت شباكه 3 مرات ووصل للنقطة 35 في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

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