5 معلومات عن المرشح للانضمام لجهاز الأهلي الطبي.. درس في إنجلترا ويلقب بطبيب النجوم

الأحد، 30 ديسمبر 2018 - 22:39

كتب : FilGoal

الطبيب محمد وفائي

طبيب النجوم.. هو اللقب الذي يطلق على محمد وفائي المرشح للانضمام للجهاز الطبي في النادي الأهلي.

تعرف على معلومات عن الطبيب المرشح للانضمام لجهاز الأهلي

وأكد سيد عبد الحفيظ لـFilGoal.com مدير الكرة في الأهلي عن حضور محمد وفائي مران الأهلي اليوم الأحد، ولكن القرار بشأن انضمامه للجهاز الطبي للفريق الأحمر لم يحدد حتى الآن.

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ويقدم لكم FilGoal.com أبرز المعلومات عن محمد وفائي المرشح للانضمام لجهاز الأهلي الطبي.

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