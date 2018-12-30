يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة تشيلسي وكريستال بالاس، ضمن مباريات الجولة الـ20 من الدوري الإنجليزي.

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انتهى اللقاء بفوز تشيلسي بهدف

ق50: كانتي جووووووووول الأول لتشيلسي. استقبل الفرنسي تمريرة طولية رائعة من ديفيد لويز قبل أن يسدد بقدمه اليسرى في شباك بالاس

بداية الشوط الثاني

انتهى الشوط الأول بدون أهداف

ضغط قوي لتشيلسي في أول ربع ساعة سعيا لتسجيل هدف مبكر

بداية اللقاء