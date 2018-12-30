محدّث انتهت الدوري الإنجليزي – بالاس 0 تشيلسي 1.. البلوز ينتصرون

الأحد، 30 ديسمبر 2018 - 13:55

كتب : FilGoal

إيدين هازارد - تشيلسي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة تشيلسي وكريستال بالاس، ضمن مباريات الجولة الـ20 من الدوري الإنجليزي.

لمتابعة المباراة مباشرة ودقيقة بدقيقة اضغط هنا

_ _ _ _

أخبار متعلقة

تقرير: بايرن يمهل تشيلسي حتى منتصف يناير لشراء هوميلز تقرير: إيجوايين طلب الانتقال إلى تشيلسي حصاد 2018 – تشيلسي.. هل بدأت مرحلة تغير الهوية؟ تقرير: ريال مدريد يعرض لاعبيه على تشيلسي للظفر بهازارد

انتهى اللقاء بفوز تشيلسي بهدف

ق50: كانتي جووووووووول الأول لتشيلسي. استقبل الفرنسي تمريرة طولية رائعة من ديفيد لويز قبل أن يسدد بقدمه اليسرى في شباك بالاس

بداية الشوط الثاني

انتهى الشوط الأول بدون أهداف

ضغط قوي لتشيلسي في أول ربع ساعة سعيا لتسجيل هدف مبكر

بداية اللقاء

في إنجلترا تشيلسي

نرشح لكم

أخر الأخبار

مباشر في إنجلترا - مانشستر يونايتد (0) - (0) بورنموث.. الشوط الأول 3 دقيقة | أوروبا
ضربة قوية.. طبيب الأهلي يعلن غياب أحمد فتحي 6 أسابيع 11 دقيقة | مصر
بالفيديو - سيتي يستعيد الانتصارات والمركز الثاني بفوز صعب على ساوثامبتون 17 دقيقة | أوروبا
التعادل التاسع.. نقطة للمصري من سموحة في الظهور الأول لإيهاب جلال محليا 26 دقيقة | الدوري المصري
مارادونا يدعم كوليبالي: تعرضت أيضا للعنصرية في إيطاليا 33 دقيقة | أوروبا
عامر حسين يُجيب لـ في الجول.. لماذا لقاء بيراميدو والأهلي بدون جمهور 36 دقيقة | مصر

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 شلبي يعتذر لجماهير الأهلي ويكشف كواليس غلق قناة بيراميدز بسبب "رئيس الزمالك" 2 ميرور: صلاح يصدم ليفربول بالرحيل إذا تم التعاقد مع مهاجم إسرائيل 3 بيان رسمي من الأهلي بخصوص حسين الشحات 4 كلوب: كنت سأبكي عندما رأيت ما فعله صلاح مع فيرمينيو

قد ينال إعجابك