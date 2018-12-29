فان دايك: أنه لوقت عظيم لي للعب بقميص ليفربول.. علينا مواصلة التحسن

السبت، 29 ديسمبر 2018 - 22:14

كتب : FilGoal

محمد صلاح - فان دايك - ليفربول - ولفرهامبتون

تحدث فيرجيل فان ديك مدافع فريق ليفربول عقب انتصار فريقه الكاسح على أرسنال بخماسية مقابل هدف، مشيرا إلى "استحقينا الفوز".

ليفربول فاز على أرسنال 5-1 في قمة الجولة الـ 20 من الدوري الإنجليزي. (طالع التفاصيل)

محترفنا المصري محمد صلاح سجل وصنع في انتصار ليفربول ومواصلة التغريد بالصدارة.

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وقال فان دايك: "كنا نعلم مدى خطورة أرسنال وسرعتهم في الجزء الأمامي لهم. استقبلنا لهدف ولكننا نجحنا في العودة سريعا واستحقينا الانتصار".

وأضاف في تصريحاته مع BT عقب المباراة "مازلنا نحتاج للتحسن. أنا سعيد للغاية بوضعنا الحالي في تلك اللحظة ولكن علينا مواصلة العمل والتقدم".

وواصل "أنه لوقت عظيم لي أن أكون هنا وألعب بقميص ليفربول".

وأكمل حديثه قائلا: "كل شيء وارد في كرة القدم ونحن في موقف جيد الآن".

وعزف محمد صلاح ورفاقه سيمفونية استعراضية رائعة وسط جماهيرهم ودمروا أرسنال الذي عوقب بعد تقدمه المبكر في النتيجة.

وعزز رجال المدرب يورجن كلوب تصدرهم للدوري ورفعوا رصيدهم إلى 54 نقطة موسعين الفارق مع توتنام الوصيف إلى 9 نقاط، وإلى 10 نقاط مع مانشستر سيتي حامل اللقب الذي رصيده 44 نقطة ويحل ضيفا يوم الأحد على ساوثامبتون.

واستمر أرسنال خامسا في ترتيب البطولة وتوقف رصيده عند 38 نقطة.

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