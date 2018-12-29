محدّث مباشر قمة إنجلترا - ليفربول 5 أرسنال 1.. فيرمينو جووووول الخامس

السبت، 29 ديسمبر 2018 - 19:17

كتب : FilGoal

ليفربول - أرسنال

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لقمة الجولة الـ 20 في الدوري الإنجليزي بين ليفربول وأرسنال.

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محترفنا المصري محمد صلاح يبدأ اللقاء كأساسي بينما يجلس محمد النني على مقاعد البدلاء.

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ق65: فيرمينو يسجل الهدف الخامس من ركلة جزاء حصل عليها ديان لوفرين.

ق48: صلاح يستقبل كرة ممتازة لكن يخفق في استلامها بشكل صحيح لتبعد عنه ويمسك بها الحارس لينو.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم ساحق لليفربول بنتيجة 4-1

ق47: صلاح يسجل جوووووول. حصل نجم مصر على ركلة جزاء وسددها بنجاح ليعزز تقدم فريقه.

ق32: الهدف الثالث لليفربول يسجله ساديو ماني. صلاح استقبل الكرة الطولية ومررها عرضية ليسدد ماني مباشرة في الشباك.

ق16: جووول رائع لفيرمينو. يتقدم ليفربول 2-1

البرازيلي استغل خطأ لوكاس توريرا ليقطع الكرة ويراوغ لاعبين ويسدد الكرة على يسار الحارس.

ق14: فيرمينو يسجل هدف التعادل لليفربول. ليشتاينر يخفق في إبعاد الكرة ليقتنصها فيرمينو ويسددها بسهولة في الشباك.

ق11: الهدف الأول لأرسنال. أليكس إيوبي يمرر الكرة بعرض الملعب ويقابل ميتلاند نايلز الكرة داخل الشباك.

ق6: تسديدة من مسافة قريبة لروبرتو فيرمينو حاول محمد صلاح تغيير اتجاه الكرة صوب المرمى لكنها مرت بجوار القائم إلى ركلة مرمى. تهديد مبكر لليفربول

انطلاق اللقاء

في إنجلترا في المحترفين أرسنال ليفربول محمد صلاح

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