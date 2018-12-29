يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لقمة الجولة الـ 20 في الدوري الإنجليزي بين ليفربول وأرسنال.

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محترفنا المصري محمد صلاح يبدأ اللقاء كأساسي بينما يجلس محمد النني على مقاعد البدلاء.

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ق65: فيرمينو يسجل الهدف الخامس من ركلة جزاء حصل عليها ديان لوفرين.

ق48: صلاح يستقبل كرة ممتازة لكن يخفق في استلامها بشكل صحيح لتبعد عنه ويمسك بها الحارس لينو.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم ساحق لليفربول بنتيجة 4-1

ق47: صلاح يسجل جوووووول. حصل نجم مصر على ركلة جزاء وسددها بنجاح ليعزز تقدم فريقه.

ق32: الهدف الثالث لليفربول يسجله ساديو ماني. صلاح استقبل الكرة الطولية ومررها عرضية ليسدد ماني مباشرة في الشباك.

ق16: جووول رائع لفيرمينو. يتقدم ليفربول 2-1

البرازيلي استغل خطأ لوكاس توريرا ليقطع الكرة ويراوغ لاعبين ويسدد الكرة على يسار الحارس.

ق14: فيرمينو يسجل هدف التعادل لليفربول. ليشتاينر يخفق في إبعاد الكرة ليقتنصها فيرمينو ويسددها بسهولة في الشباك.

ق11: الهدف الأول لأرسنال. أليكس إيوبي يمرر الكرة بعرض الملعب ويقابل ميتلاند نايلز الكرة داخل الشباك.

ق6: تسديدة من مسافة قريبة لروبرتو فيرمينو حاول محمد صلاح تغيير اتجاه الكرة صوب المرمى لكنها مرت بجوار القائم إلى ركلة مرمى. تهديد مبكر لليفربول

انطلاق اللقاء