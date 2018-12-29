محدّث مباشر قمة إنجلترا - ليفربول 3 أرسنال 1.. صلاح يصنع وماني يسجل جوووووول

السبت، 29 ديسمبر 2018 - 19:17

كتب : FilGoal

لاعبو ليفربول يحتفلون بهدف صلاح في نيوكاسل

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لقمة الجولة الـ 20 في الدوري الإنجليزي بين ليفربول وأرسنال.

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محترفنا المصري محمد صلاح يبدأ اللقاء كأساسي بينما يجلس محمد النني على مقاعد البدلاء.

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ق32: الهدف الثالث لليفربول يسجله ساديو ماني. صلاح استقبل الكرة الطولية ومررها عرضية ليسدد ماني مباشرة في الشباك.

ق16: جووول رائع لفيرمينو. يتقدم ليفربول 2-1

البرازيلي استغل خطأ لوكاس توريرا ليقطع الكرة ويراوغ لاعبين ويسدد الكرة على يسار الحارس.

ق14: فيرمينو يسجل هدف التعادل لليفربول. ليشتاينر يخفق في إبعاد الكرة ليقتنصها فيرمينو ويسددها بسهولة في الشباك.

ق11: الهدف الأول لأرسنال. أليكس إيوبي يمرر الكرة بعرض الملعب ويقابل ميتلاند نايلز الكرة داخل الشباك.

ق6: تسديدة من مسافة قريبة لروبرتو فيرمينو حاول محمد صلاح تغيير اتجاه الكرة صوب المرمى لكنها مرت بجوار القائم إلى ركلة مرمى. تهديد مبكر لليفربول

انطلاق اللقاء

في إنجلترا في المحترفين أرسنال ليفربول محمد صلاح

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