من أجل مواصلة التقدم في جدول الدوري، يحل الأهلي ضيفا على الداخلية في مباراة مؤجلة من الجولة 6 من البطولة.

الأهلي في المركز السابع بـ23 نقطة من 11 مباراة، أما الداخلية ففي المركز الـ12 بـ18 نقطة.

طالع التشكيل، وتابع المباراة لحظة بلحظة..

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- نهاية المباراة بالتعادل 2-2.

ق90+2: بووووووم هدف قاتل من الأهلي بعد مقابلة ممتازة لأيمن أشرف لعرضية علي معلول.

ق85: وليد أزارو يهدر التعادل! مرور رائع من معلول وعرضية لأزارو لكنه يسدد خارج المرمى!

ق81: بووووووم هدف مبهر من حسين رجب.. صاروخ يسكن شباك الأهلي!

ق80: الحكم أمين عمر يلغي هدفا لوليد أزارو بداع التسلل.

ق72: مروان محسن يشارك بدلا من إسلام محارب

ق70: عود أحمد يا معلول.. عرضية ولا أروع ورأسية من أزارو تضرب القائم.

ق63: عودة علي معلول. خروج أحمد علاء ومشاركة الدولي التونسي لأول مرة منذ مباراة وفاق سطيف في دوري أبطال إفريقيا.

ق59: يبدو وأن إصابة أحمد فتحي تجددت. خروج المخضرم ومشاركة كريم وليد "نيدفيد".

ق56: أحمد علاء يخطيء وحسام باولو يقطع الكرة ويسجل الأول في شباك الأهلي. هداف الدوري منفردا!

ق49: والرد يأتي سريعا! جملة رائعة بين إسلام محارب وناصر ماهر إلى أحمد الشيخ الذي يسجل الأول للأحمر.

ق47: إكرامي كاد يكلف الأهلي هدفا. تعامل غير سليم مع ركنية الداخلية لكن دفاع الأهلي ينقذ الكرة من على خط المرمى.

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق45: دقيقة واحدة وقتا بدلا من الضائع.

ق37: العارضة تمنع ناصر ماهر من هدف مبهر. تسديدة قوية للغاية من خارج المنطقة تردها العارضة!

ق29: فتحي يسدد من خطأ لكن صبحي يتصدى.

ق18: أحمد الشيخ يهدد. حصل على خطأ قرب منطقة الجزاء وسدده قريبا من المرمى.

ق11: أحمد فتحي يرد على إسلام جابر، عرضية من أيمن أشرف يستلمها فتحي ويراوغ ويسدد لكن بعيدة جدا عن المرمى

ق8: مرور رائع من إسلام جابر وتسديدة جيدة تبتعد عن المرمى بسنتيمترات.

في حضور مارتين لاسارتي، يخوض الأهلي آخر مواجهة بقيادة مدربه المؤقت محمد يوسف

انطلاق المباراة

انطلاق المباراة بعد قليل..