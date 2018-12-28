يقدم FilGoal.com تغطية مباشرة لقرعة دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا وقرعة دور الـ32 مكرر للكونفدرالية، اللتان تنطلقان السادسة مساء يوم الجمعة في القاهرة.

طالع كيف تجري القرعة في البطولتين من هنا

ويبدأ مسؤولو الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) أولا بقرعة الكونفدرالية الساعة 6 مساء ثم تنطلق قرعة دوري الأبطال الساعة 7 مساء.

ويشارك الأهلي والإسماعيلي في دوري الأبطال بينما يلعب الزمالك في الكونفدرالية. الفرق الثلاثة تتعرف على منافسيها بعد قليل..

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انتهت القرعة

المجموعة الأولى: لوبي ستارز النيجيري - أسيك الإيفواري - ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي - الوداد المغربي

المجموعة الثانية: بلاتينوم ستارز الزيمبابوي - أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي - هوريا الغيني - الترجي التونسي

المجموعة الثالثة: الإسماعيلي - شباب قسنطينة الجزائري - الإفريقي التونسي - مازيمبي الكونغولي

المجموعة الرابعة: شبيبة الساورة الجزائري - سيمبا التنزاني - فيتا كلوب الكونغولي - الأهلي

انطلاق القرعة..

19:10 - حازم إمام ومجدي عبد الغني نجمي مصر السابقين يصعدان على المنصة لسحب القرعة

19:05 - شرح كيفية إجراء القرعة واستعراض الفرق المتأهلة لدور الـ16

19:00 - كاف يستعرض أبرز ما جاء في النسخة الأخيرة من البطولة التي توج بها الترجي التونسي

بداية قرعة دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا

قرعة دوري أبطال إفريقيا تبدأ بعد قليل

انتهت قرعة دور الـ32 مكرر للكونفدرالية، الزمالك يواجه اتحاد طنجة المغربي.. طالع كل المباريات:

جيما أبا جيفار الإثيوبي يواجه حسنية أغادير المغربي

النصر الليبي يواجه ساليتاس البوركيني

بانتسو المنتمي لليسوتو يواجه إينوجو رينجرز النيجيري

كمبالا سيتي الأوغندي يواجه أوتوهو الكونغولي

**الزمالك يواجه اتحاد طنجة المغربي.. لقاء الذهاب في المغرب في 13 يناير وبعد أسبوع يقام الإياب في القاهرة

الصفاقسي التونسي يواجه فايبرز الأوغندي

نهضة بركان المغربي يواجه دياراف السنغالي

الرجاء المغربي (حامل اللقب) يواجه أفريكا ستارز الناميبي

ستاد مالي المالي يواجه بيترو دي لواندا الأنجولي

زيسكو يونايتد الزامبي يواجه كايزر تشيفز الجنوب إفريقي

القطن الكاميروني يواجه أشانتي كوتوكو الغاني

نكانا الزامبي يواجه سان بيدرو الإيفواري

الهلال السوداني يواجه موكورا فيكتوري الرواندي

الأهلي بن غازي الليبي يواجه نصر حسين داي الجزائري

جورماهيا الكيني يواجه نيو ستار الكاميروني

18:06 - حازم إمام نجم مصر والزمالك السابق يصعد على المنصة للمشاركة في إجراء القرعة

18:05 - كاف يشرح نظام بطولة الكونفدرالية في الموسم الحالي

18:00 - بداية قرعة الكونفدرالية

قرعة الكونفدرالية تبدأ بعد قليل.. ستسير على النحو التالي:

الوعاء (A) يضم 7 فرق مصنفة غادرت دوري الأبطال إفريقيا، هي: زيسكو يونايتد (زامبيا) – الهلال (السودان) - القطن (الكاميرون) - جور ماهيا (كينيا) - ستاد مالي (مالي) - أهلي بنغازي (ليبيا) – نكانا (زامبيا)

الوعاء (B) يضم 5 فرق مصنفة تأهلت من دور الـ32 في الكونفدرالية وهي: الزمالك (مصر) – الرجاء (المغرب) - كمبالا سيتي (أوغندا) – الصفاقسي (تونس) نهضة بركان (المغرب)

الوعاء (C) يضم 8 فرق غير مصنفة غادرت دوري الأبطال وهي: فايبرز (أوغندا) – أوتوهو (الكونغو الديموقراطية) - أفريكان ستارز (ناميبيا) – جاراف (السنغال) – النصر (ليبيا) - جيما أبا جيفار (إثيوبيا) – بانتو (ليسوتو) _ اتحاد طنجة (المغرب).

الوعاء (D) يضم 10 فرق غير مصنفة تأهلت من دور الـ32 في الكونفدرالية وهي: بترو أتليتيكو (أنجولا) - حسنية أغادير (المغرب) - إينوجو رينجرز (نيجيريا) – ساليتاس (بوركينا فاسو) - سان بيدرو (كوت ديفوار) - كايزر تشيفز (جنوب إفريقيا) - نيو ستار (الكاميرون) - أشانتي كوتوكو (غانا) - موكورا فيكتوري (رواندا) - نصر حسين داي (الجزائر).

- يتم سحب فريق من الوعاء (A) ليلعب أمام فريق من الوعاء (D) وتكرر العملية 7 مرات حتى نهاية فرق الوعاء (A).

- يتم سحب فريق من الوعاء (B) أمام فريق من الوعاء (C) وتكرر العملية 5 مرات حتى نهاية فرق الوعاء (B).

-بنهاية هذه العملية يتبقى 3 فرق في كل من الوعاء (C) و(D). يتم سحب فريق من الوعاء (C) أمام فريق من الوعاء (D) وتكرر العملية 3 مرات لتتم عملية القرعة.

بالتالي.. الزمالك سيواجه أحد الفرق التالية. فايبرز (أوغندا) – أوتوهو (الكونغو الديموقراطية) - أفريكان ستارز (ناميبيا) – جاراف (السنغال) – النصر (ليبيا) - جيما أبا جيفار (إثيوبيا) – بانتو (ليسوتو) _ اتحاد طنجة (المغرب).

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**قرعة دوري الأبطال تقسم 16 فريقا إلى 4 مستويات. كل مجموعة في دور الـ16 ستضم 4 فرق، فريق من المستوى الأول وآخر من الثاني وهكذا..

تقسيم الفرق يأتي كالتالي..

المستوى الرابع: بلاتينوم ستارز (زيمبابوي) – الإسماعيلي (مصر) - شبيبة الساورة (الجزائر) - لوبي ستارز (نيجيريا).

المستوى الثالث: أسيك ميموزا (كوت ديفوار) - الرياضي القسنطيني (الجزائر) - سيمبا (تنزانيا) - أورلاندو بيراتس (جنوب إفريقيا).

المستوى الثاني: فيتا كلوب (جمهورية الكونغو) – الإفريقي (تونس) – هورويا (غينيا) - ماميلودي صنداونز (جنوب إفريقيا).

المستوى الأول: الأهلي (مصر) - الترجي (تونس) – مازيمبي (الكونغو الديموقراطية) – الوداد (المغرب).