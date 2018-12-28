محمد يوسف: نسير بخطوات ثابتة في الدوري.. ونأمل الفوز بالمؤجلات

أكد محمد يوسف، المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جاهزية الفريق لمواجهة الداخلية التي تقام غدًا السبت والمؤجلة من الجولة السادسة في بطولة الدوري العام.

كما أبدى ثقته في لاعبي الفريق على بذل أقصى جهد من أجل تحقيق الفوز والاستمرار في حصد نقاط المؤجلات والتقدم خطوة جديدة في ترتيب جدول المسابقة.

وحرص يوسف، على تجهيز الفريق من خلال التدريبات على ملعب التتش، والتي ركز خلالها على تدريبات الكرة بشكل كبير، من خلال إجراء أكثر من تقسيمة لتطبيق الفكر الفني الخاص بمواجهة الغد.

إلى جانب التركيز على الجانب النفسي من خلال جلساته مع اللاعبين؛ للتأكيد على أهمية مباراة الداخلية في مشوار الفريق.

وأوضح المدير الفني المؤقت، في تصريحات للموقع الرسمي لناديه أن الفريق يسير بخطوات ثابتة في بطولة الدوري، وأنه يأمل في مواصلة الانتصارات بالبطولة، خاصة في المباريات المؤجلة، مشددا على احترام الفريق لجميع المنافسين ومن بينهم فريق الداخلية.

وأشار يوسف إلى أن تركيز الفريق منصب على مواجهة الداخلية في الدوري بعد إغلاق ملف بطولة إفريقيا بشكل مؤقت، عقب حسم التأهل إلى دور المجموعات بدوري الأبطال.

ويعقد يوسف محاضرة بالفيديو مع اللاعبين مساء اليوم؛ استعدادا لمواجهة الداخلية غدا، ويستعرض الجهاز الفني نقاط القوة والضعف بين صفوف المنافس؛ من أجل تحقيق الفوز والحصول على الثلاث نقاط من المباراة.

وكثف يوسف من محاضراته مع اللاعبين خلال الفترة الماضية، وطالبهم بضرورة بذل أقصى جهد؛ من أجل تحقيق الفوز غدا، ومواصلة انطلاقة الأهلي القوية في بطولة الدوري.

ويلتقي الأهلي مع الداخلية مساء غد، وذلك في المباراة المؤجلة بين الفريقين من الجولة السادسة في بطولة الدوري العام.

ويؤدي الأهلي، مرانه عصر اليوم الجمعة على ملعب التتش استعدادا لمباراة الداخلية التي تقام غدا السبت والمؤجلة من الجولة السادسة في بطولة الدوري العام.

ويقود مران الفريق محمد يوسف، المدير الفني المؤقت، على أن يتم الإعلان عن القائمة التي تدخل معسكرا للمبيت بأحد الفنادق عقب انتهاء المران.

ويعود الأورجواياني مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق، إلى القاهرة مساء اليوم قادما من بلاده بعد إنهاء بعض الأمور الخاصة به، وسيكون متواجداً مع الفريق في مباراة الداخلية غداً مع باقي أعضاء الجهاز الفني، ليبدأ مهام عمله بشكل رسمي مع الفريق في الفترة المقبلة.

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