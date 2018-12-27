افتتاح أول مدينة تحديات كرة قدم في العالم في مصر

(ترويجي) – تحديات كرة القدم التي اعتدنا لعبها تأخذ منعطفا جديدا في "فوت بارك".

هل تخيلت أن تكون نتائجك في تحديات كرة القدم مربوطة بتطبيق إلكتروني، وأن تلعب في بيئة مهيأة تماما لتلك التحديات؟ "فوت بارك" تضعك في قلب هذه التجربة.

"فوت بارك" هي أول مدينة ملاهي (Theme Park) خاصة بكرة القدم، حيث يمكنك أن تلعب 16 تحديا مختلفا بجوائز فورية، وجوائز قيمة كـPlayStation 4 أو هواتف وجوائز أخرى كثيرة.

وسط "جرافيتي" النجوم الكبار كل شيء في "فوت بارك" سيكون مسجلا، ويمكنك أيضا الحصول على الفيديو الخاص بالتحدي الذي شاركت فيه.

في مكان مميز بالتجمع الخامس، بالتحديد في مكسيم مول، يمكنك أن تلعب تحدي التسديد على العارضة، أو كرة السلة أو الكرة الطائرة بالقدم، واختبار قوة تسديدتك ودقتها وتفوز بالجوائز القيمة.

أدائك في كل تحدي سيكون مربوطا بتطبيق إلكتروني يحتسب نقاطك لكي تحصل على الجوائز.

يمكنكم متابعة صفحة "فوت بارك" على فيسبوك لمزيد من التفاصيل حول موعد الافتتاح الذي سيكون بحضور عدد من نجوم كرة القدم، والجوائز. (من هنا)