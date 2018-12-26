محدّث مباشر في إيطاليا - إنتر (0) نابولي (0) طرد كوليبالي

الأربعاء، 26 ديسمبر 2018 - 21:29

كتب : FilGoal

ماورو إيكاردي - إنتر - أودينيزي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة إنتر ميلان ونابولي، ضمن مباريات الجولة الـ19 في الدوري الإيطالي.

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ق. 80 طرد كاليدو كوليبالي مدافع نابولي بعد تدخل على لاعب إنتر.

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بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 43 إيكاردي يتسلم الكرة داخل منطقة الجزاء ويراوغ الحارس ويسدد ضعيفة، لينقذها كوليبالي من على خط المرمى.

ق. 22 ماريك هامشيك يغادر الملعب مصابا، ونيكولا ماكسيموفيتش يشارك بدلا منه.

بداية المباراة

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في إيطاليا إنتر ميلان نابولي

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