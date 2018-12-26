انتهت في إنجلترا - واتفورد (1) تشيلسي (2) البلوز في المركز الرابع

تشيلسي يحل ضيفا على واتفورد في الجولة 19 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

لقاء يطمح فيه البلوز للارتقاء إلى المركز الرابع استغلال لتعادل أرسنال مع برايتون.

وFilGoal.com يقدم تغطية حية للمواجهة فتابعونا.

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نهاية المباراة

ق58: جوووول ثان لهازارد من ركلة جزاء.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق49: روبيرتووووو بيريرا يتعادل من تسديدة قوية.

ق46: إدين هازارد يسجل هدف التقدم للبلوز.

ق10: انطلاقة رائعة من ويليان ومراوغة للحارس قبل التسديد ولكن القائم الأيمن يمنعه من التسجيل.

انطلاق اللقاء.