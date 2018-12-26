عبد المنصف: الكل لن يصمد أمام دجلة في ملعب كبير.. وتطورت مع تاكيس

الأربعاء، 26 ديسمبر 2018 - 20:34

كتب : FilGoal

محمد عبد المنصف حارس وادي دجلة تصوير: مصطفى عميرة

أبرز محمد عبد المنصف حارس مرمى وادي دجلة ملامح قوة فريقه الموسم الجاري تحت قيادة المدرب اليوناني تاكيس جونياس.

وصرح عبد المنصف عبر قناة أون سبورت: "نتائجنا أفضل خارج ملعبنا هذا الموسم، لقد حصدنا 17 من أصل 20 نقطة في ملاعب المنافسين".

وأوضح "طريقة دجلة تحتاج الملاعب الواسعة لإيجاد مساحات في دفاع الخصم، لذا تغلبنا على الإسماعيلي وطلائع الجيش بملعبيهما وتعادلنا مع الاتحاد بالإسكندرية".

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وأشار الحارس المخضرم إلى أنه "لا يمكن لأي فريق أن يصمد أمامنا في ملعب كبير مثل الجونة والقاهرة وبرج العرب والدفاع الجوي، أما الملاعب الضيقة نجد بها صعوبة في اختراق دفاع المنافسين وكذلك التخلص من الضغط المبكر علينا".

وواصل "أشكر جونياس، لقد وصل في مرحلة متأخرة من مسيرتي، ولكنه أظهر قدراتي وأنني مناسب لمواصفات الفرق الحديثة التي تحتاج لحارس مرمى يجيد اللعب بقدميه، لأن كل الحراس في مصر وخارجها قادرون على التصدي للفرص".

وأتم محمد عبد المنصف "أسعى وأتمنى الانضمام للمنتخب ولن يتحقق ذلك إلا بنتائج إيجابية والحفاظ على نظافة شباكي، خاصة أن طموحنا كبير والمدرب تاكيس يراهن على إنهاء الموسم في المركز من الخامس للسابع بجدول الترتيب".

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