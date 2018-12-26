جوارديولا بعد السقوط أمام ليستر: علينا استعادة الثقة مجددا

يرى بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي أن على فريقه استعادة الثقة مجددا بعد الخسارة في مباراتين متتاليتين بالدوري الإنجليزي.

السماوي سقط أمام ليستر سيتي بهدفين لهدف في الجولة 19 من المسابقة، ليتراجع إلى المركز الثالث خلف ليفربول وتوتنام.

وجوارديولا قال بعد المباراة: "كان أداءً مشابها لمباراة كريستال بالاس، بدأنا بشكل جيد ولكن استقبلنا هدفا في أول مرة وصلوا فيها لمنطقة جزائنا، ذهنيا نفتقد للثقة في مثل هذه المواقف".

وأضاف لهيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي "علينا أن نتقبل الأمر وندرك حاجتنا للعمل بجهد أكبر، ونحاول تحقيق نتائج جيدة مجددا ونستعيد ثقتنا في أنفسنا".

وتابع "بالطبع قلقون من عدم الحفاظ على نظافة شباكنا بالآونة الأخيرة، النتيجة هي ما تحتسب ونحن خسرنا، خلال 4 أيام لدينا مباراة أخرى. نحن معا وسنعمل بجدية وسنعاود تحقيق النتائج الجيدة".

المدرب الإسباني اختتم "الموسم مازال طويلا ولدينا مباريات أخرى عديدة للقتال فيها. ليستر سجلوا هدفا رائعا فينا، وهناك مباريات يحصل الخصوم على فرص ولا يسجلوا أحيانا، ومباريات أخرى يحصلوا على فرص ويسجلوا منها".

الهزيمة أوقفت رصيد مانشستر سيتي عند 44 نقطة في المركز الثالث خلف كلا من ليفربول وتوتنام بفارق 7 نقاط عن الريدز.

أما ليستر فرفع رصيده إلى 28 نقطة مرتقيا للمركز السابع.

طالع أيضا:

ستيرلنج يتغنى بمحمد صلاح "الاستثنائي"

ميدو: مباراة الاهلي ستكون الأخيرة لي كمدير فني للوحدة

تقرير: هل يظفر باوك بمحمود مرعي قبل الأهلي؟

تحديد موعد مواجهة المقاولون أمام الإسماعيلي.. وقرعة إفريقيا تحدد الدراويش ضد الزمالك

بعد التغزل في قدراته - بينيتيث: ليفربول ليس صلاح فقط