محدّث انتهت– برايتون (1) - (1) أرسنال.. نهاية المباراة بالتعادل

الأربعاء، 26 ديسمبر 2018 - 19:13

كتب : FilGoal

أوباميانج - أرسنال - برايتون

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي برايتون وأرسنال التي تقام في ملعب فالمر لحساب الجولة 19 من الدوري الإنجليزي.

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نهاية المباراة بتعادل الفريقين بهدف لكل فريق.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 35 جوووووول التعادل لبرايتون.. خطأ من ليشتنشتاينر يقطعها لوكاديا ويسجل في المرمى.

ق7: جوووووووول أوباميانج يسجل الهدف الأول لأرسنال.

انطلاق المباراة.

أرسنال برايتون في إنجلترا

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