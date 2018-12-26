يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي برايتون وأرسنال التي تقام في ملعب فالمر لحساب الجولة 19 من الدوري الإنجليزي.

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نهاية المباراة بتعادل الفريقين بهدف لكل فريق.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 35 جوووووول التعادل لبرايتون.. خطأ من ليشتنشتاينر يقطعها لوكاديا ويسجل في المرمى.

ق7: جوووووووول أوباميانج يسجل الهدف الأول لأرسنال.

انطلاق المباراة.