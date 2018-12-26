محدّث انتهت– برايتون (1) - (1) أرسنال.. نهاية المباراة بالتعادل
الأربعاء، 26 ديسمبر 2018 - 19:13
كتب : FilGoal
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نهاية المباراة بتعادل الفريقين بهدف لكل فريق.
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق. 35 جوووووول التعادل لبرايتون.. خطأ من ليشتنشتاينر يقطعها لوكاديا ويسجل في المرمى.
ق7: جوووووووول أوباميانج يسجل الهدف الأول لأرسنال.
انطلاق المباراة.