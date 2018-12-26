محدّث مباشر في إنجلترا - يونايتد (3) - (0) هدرسفيلد.. ليستر (1) - (1) سيتي
الأربعاء، 26 ديسمبر 2018 - 16:45
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباريات الجولة الـ19 من الدوري الإنجليزي.
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توتنام ضد بورنموث
لمتابعة المباراة مباشرة من هنا
ق70: جوووووووول سون يسجل الهدف الخامس لتوتنام والثاني له في اللقاء.
ق61: جوووووووول هاري كين يسجل الهدف الرابع لتوتنام.
انطلاق الشوط الثاني.
نهاية الشوط الأول.
ق35: جووووووول لوكا سمورا يسجل الهدف الثالث لتوتنام.
ق23: جوووووول سون يسجل الهدف الثاني لتوتنام.
ق16: جوووووول كريستيان إيريكسن يسجل الهدف الأول لتوتنام.
انطلاق المباراة.
المباراة تبدأ بعد قليل
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مانشستر يونايتد ضد هدرسفيلد
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ق77: جووووووووووووووووول بوجبا يا رائع.. هدف صاروخي من اللاعب الفرنسي.
ق64: جووووووووووووول بوجبا يسجل الهدف الثاني لمانشستر يونايتد.
ق63: دي خيا يا رائع، تصدي جميل من الحارس الإسباني ليحرم هدرسفيلد من التعادل.
انطلاق الشوط الثاني.
نهاية الشوط الأول.
ق29: جووووووووول نيمانيا ماتيتش يسجل الهدف الأول ليونايتد.
شاهد استقبال حافل من جماهير يونايتد لسولشاير في أول مباراة له في ملعب أولد ترافورد.
Old Trafford welcomes Ole Gunnar Solskjaer! #MUFC #MUNHUD pic.twitter.com/ESOlwy4j8O— Manchester United (@ManUtd) December 26, 2018
انطلاق المباراة.
المباراة تبدأ بعد قليل
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ليستر سيتي ضد مانشستر سيتي
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انطلاق الشوط الثاني.
نهاية الشوط الأول.
ق17: جوووووووول ألبرايتون يسجل هدف التعادل لليستر سيتي.
ق15: جوووووووول بيرناردو سيلفا يسجل الهدف الأول لسيتي.
انطلاق المباراة.
المباراة تبدأ بعد قليل
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كريستال بالاس ضد كارديف سيتي
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انطلاق الشوط الثاني.
نهاية الشوط الأول.
انطلاق المباراة.
المباراة تبدأ بعد قليل
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بيرنلي ضد إيفرتون
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ق71: جوووووووول لوكاس ديني يسجل الهدف الرابع لإيفرتون والثاني له في اللقاء.
نهاية الشوط الأول.
ق37: جوووووووول بين جيبسون يقلص النتيجة بتسجيله الهدف الأول لبيرنلي.
ق22: جووووووول شيلفي سيجوردسون يسجل الهدف الثالث لإيفرتون من ركلة جزاء.
ق13: جوووووول لوكاس ديني يسجل الهدف الثاني للتوفيز.
ق2: جووووووول ياري مينا يسجل الهدف الأول لإيفرتون.
انطلاق المباراة.
المباراة تبدأ بعد قليل
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