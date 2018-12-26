محدّث مباشر في إنجلترا - يونايتد (3) - (0) هدرسفيلد.. ليستر (1) - (1) سيتي

الأربعاء، 26 ديسمبر 2018 - 16:45

كتب : FilGoal

مانشستر يونايتد

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباريات الجولة الـ19 من الدوري الإنجليزي.

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توتنام ضد بورنموث

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لمتابعة المباراة مباشرة من هنا

ق70: جوووووووول سون يسجل الهدف الخامس لتوتنام والثاني له في اللقاء.

ق61: جوووووووول هاري كين يسجل الهدف الرابع لتوتنام.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول.

ق35: جووووووول لوكا سمورا يسجل الهدف الثالث لتوتنام.

ق23: جوووووول سون يسجل الهدف الثاني لتوتنام.

ق16: جوووووول كريستيان إيريكسن يسجل الهدف الأول لتوتنام.

انطلاق المباراة.

المباراة تبدأ بعد قليل

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مانشستر يونايتد ضد هدرسفيلد

لمتابعة المباراة مباشرة من هنا

ق77: جووووووووووووووووول بوجبا يا رائع.. هدف صاروخي من اللاعب الفرنسي.

ق64: جووووووووووووول بوجبا يسجل الهدف الثاني لمانشستر يونايتد.

ق63: دي خيا يا رائع، تصدي جميل من الحارس الإسباني ليحرم هدرسفيلد من التعادل.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول.

ق29: جووووووووول نيمانيا ماتيتش يسجل الهدف الأول ليونايتد.

شاهد استقبال حافل من جماهير يونايتد لسولشاير في أول مباراة له في ملعب أولد ترافورد.

انطلاق المباراة.

المباراة تبدأ بعد قليل

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ليستر سيتي ضد مانشستر سيتي

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انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول.

ق17: جوووووووول ألبرايتون يسجل هدف التعادل لليستر سيتي.

ق15: جوووووووول بيرناردو سيلفا يسجل الهدف الأول لسيتي.

انطلاق المباراة.

المباراة تبدأ بعد قليل

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كريستال بالاس ضد كارديف سيتي

لمتابعة المباراة مباشرة من هنا

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول.

انطلاق المباراة.

المباراة تبدأ بعد قليل

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بيرنلي ضد إيفرتون

لمتابعة المباراة مباشرة من هنا

ق71: جوووووووول لوكاس ديني يسجل الهدف الرابع لإيفرتون والثاني له في اللقاء.

نهاية الشوط الأول.

ق37: جوووووووول بين جيبسون يقلص النتيجة بتسجيله الهدف الأول لبيرنلي.

ق22: جووووووول شيلفي سيجوردسون يسجل الهدف الثالث لإيفرتون من ركلة جزاء.

ق13: جوووووول لوكاس ديني يسجل الهدف الثاني للتوفيز.

ق2: جووووووول ياري مينا يسجل الهدف الأول لإيفرتون.

انطلاق المباراة.

المباراة تبدأ بعد قليل

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في إنجلترا مانشستر يونايتد مانشستر سيتي إيفرتون

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