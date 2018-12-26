يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ليفربول ونيوكاسل، ضمن مباريات الجولة الـ19 من الدوري الإنجليزي.

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ق. 79 جوووووووول ثااااالث.. عرضية من أرنولد يقابلها شاكيري في المرمى مسجلا الثالث.

ق. 68 ستوريدج يشارك بدلا من روبيرتو فيرمينو.

ق. 47 جووووووول ثااااني لليفربول عن طريق محمد صلاح من ركلة الجزاء.

ق. 46 ركلة جزااااء لليفربول عن طريق محمد صلاح

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 44 شاكيري ينفذ مخالفة وحارس نيوكايل يحولها إلى ركنية.

ق. 40 تمريرة من ماني إلى فان دايك الذي يصوووب لكن فوق المرمى.

25 دقيقة مرت من اللقاء والتقدم لليفربول بهدف.

ق. 10 جوووووول أول لليفربول.. عرضية يبعدها الدفاع ويقابلها لوفرين بصاروووخ في المرمى.

ق. 9 عرضية من روبيرتسون يقابلها شاكيري من لمسة واحدة بجانب القائم.

ق. 8 رأسية من خوسيليو فوق المرمى.

بداية المباراة