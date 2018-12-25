ديلي ميل: واحد من 10 مدافعين سينضم ليونايتد في يناير

الأمر أصبح حتمي وضروري بتدعيم دفاع مانشستر يونايتد خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة للتغلب على الغيابات والإصابات التي ضربت الفريق.

خيارات عديدة على أولي جونار سولشياير المدير الفني لمانشستر يونايتد أن يختار من بينهم مدافع واحد لضمه للشياطين الحمر.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية ومن خلال بعض التقارير الصحفية المختلفة أن هناك 10 أسماء لمدافعين مرشحين لانضمام أحدهم لمانشستر يونايتد في يناير.

ولكن اختيارات يونايتد ستكون متوقفة أولا على القيمة المادية للمدافع ثانيا إمكانية مشاركته مع الفريق في دوري أبطال أوروبا.

وإليكم الـ10 أسماء المرشحة لانضمام أحدهم لمانشستر يونايتد في يناير المقبل:

1- خاليدو كوليبالي – نابولي

الجنسية: السنغال – العمر: 27 سنة

القيمة المالية: 90 مليون جنيه إسترليني

2- نيكولا ميلينكوفيتش – فيورنتينا

الجنسية: صربيا – العمر: 21 سنة

القيمة المالية: 45 مليون جنيه إسترليني

3- أوزن كاباك – جالاتاسراي

الجنسية: تركيا – العمر: 18 سنة

القيمة المالية: 6.5 مليون جنيه إسترليني

4- إيدير ميليتاو – بورتو

الجنسية: البرازيل – العمر: 20 سنة

القيمة المالية: 40 مليون جنيه إسترليني

5- ميلان سكرينار – إنتر ميلان

الجنسية: سلوفاكيا – العمر: 23 سنة

القيمة المالية: 90 مليون جنيه إسترليني

6- هاري ماجواير – ليستر سيتي

الجنسية: إنجلترا – العمر: 25 سنة

القيمة المالية: 75 مليون جنيه إسترليني

7- عيسى ديوب – وست هام يونايتد

الجنسية: فرنسا – العمر: 21 سنة

القيمة المالية: 60 مليون جنيه إسترليني

8- توبي ألديرفيرليد – توتنام

الجنسية: بليجكا – العمر 29 سنة

القيمة المالية: 25 مليون جنيه إسترليني

9- أليسيو رومانيولي – ميلان

الجنسية: إيطاليا – العمر: 23 سنة

القيمة المالية: 55 مليون جنيه إسترليني

10- جيان كلابر توبيدو – تولوز

الجنسية: فرنسا – العمر: 18 سنة

القمية المالية: 20 مليون جنيه إسترليني ومتاح التعاقد معه مجانا

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