ديلي ميل: واحد من 10 مدافعين سينضم ليونايتد في يناير

الثلاثاء، 25 ديسمبر 2018 - 20:03

كتب : FilGoal

أولي جونار سولشاير - مانشستر يونايتد

الأمر أصبح حتمي وضروري بتدعيم دفاع مانشستر يونايتد خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة للتغلب على الغيابات والإصابات التي ضربت الفريق.

خيارات عديدة على أولي جونار سولشياير المدير الفني لمانشستر يونايتد أن يختار من بينهم مدافع واحد لضمه للشياطين الحمر.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية ومن خلال بعض التقارير الصحفية المختلفة أن هناك 10 أسماء لمدافعين مرشحين لانضمام أحدهم لمانشستر يونايتد في يناير.

أخبار متعلقة

كرة يد - السلوفيني نيكولاس ماركوفيتش مديرا فنيا للأهلي حتى نهاية الموسم حصاد 2018 - الغندور يختار لـ في الجول الأفضل.. نجم الأهلي في القائمة

ولكن اختيارات يونايتد ستكون متوقفة أولا على القيمة المادية للمدافع ثانيا إمكانية مشاركته مع الفريق في دوري أبطال أوروبا.

وإليكم الـ10 أسماء المرشحة لانضمام أحدهم لمانشستر يونايتد في يناير المقبل:

1- خاليدو كوليبالي – نابولي

الجنسية: السنغال – العمر: 27 سنة

القيمة المالية: 90 مليون جنيه إسترليني

Kalidou Koulibaly isÂ happy at Napoli and Manchester United tried to sign him previously

2- نيكولا ميلينكوفيتش – فيورنتينا

الجنسية: صربيا – العمر: 21 سنة

القيمة المالية: 45 مليون جنيه إسترليني

NikolaÂ Milenkovic (right) has been hailed as the next Nemanja Vidic but he is a bit raw

3- أوزن كاباك – جالاتاسراي

الجنسية: تركيا – العمر: 18 سنة

القيمة المالية: 6.5 مليون جنيه إسترليني

The 18-year-old centre back only made his first-team debut at Galatasaray earlier this year

4- إيدير ميليتاو – بورتو

الجنسية: البرازيل – العمر: 20 سنة

القيمة المالية: 40 مليون جنيه إسترليني

Eder Militao can play right back and defensive midfield and has already been capped by Brazil

5- ميلان سكرينار – إنتر ميلان

الجنسية: سلوفاكيا – العمر: 23 سنة

القيمة المالية: 90 مليون جنيه إسترليني

Milan Skriniar is yet to sign a new deal with Inter Milan and has a growing reputation

6- هاري ماجواير – ليستر سيتي

الجنسية: إنجلترا – العمر: 25 سنة

القيمة المالية: 75 مليون جنيه إسترليني

Leicester do not want to sell Harry Maguire but the defender is keen to play for a top side

7- عيسى ديوب – وست هام يونايتد

الجنسية: فرنسا – العمر: 21 سنة

القيمة المالية: 60 مليون جنيه إسترليني

Issa DiopÂ helped West Ham beat United but youthÂ may work against him being instant choice

8- توبي ألديرفيرليد – توتنام

الجنسية: بليجكا – العمر 29 سنة

القيمة المالية: 25 مليون جنيه إسترليني

Manchester United have long been credited with an interest in Spurs' Toby Alderweireld

9- أليسيو رومانيولي – ميلان

الجنسية: إيطاليا – العمر: 23 سنة

القيمة المالية: 55 مليون جنيه إسترليني

Alessio Romagnoli

10- جيان كلابر توبيدو – تولوز

الجنسية: فرنسا – العمر: 18 سنة

القمية المالية: 20 مليون جنيه إسترليني ومتاح التعاقد معه مجانا

Jean-Clair Todibo is not as polished as other teenagers but would be considerably cheaper

اقرأ أيضا:

أمونيكي لـ في الجول: صلاح يستطيع أن يصبح أفضل لاعب في العالم وفي تاريخ إفريقيا

خبر في الجول – الأهلي يطلب مهلة قبل ضم مرعي لأخذ رأي لاسارتي

النجم: عروض فرنسية وإسبانية لـ بن عمر.. ومصيره يتحدد الأسبوع المقبل

النقاز أٌقرب للغياب عن مواجهة بتروجيت بسبب الإصابة

تقرير مغربي: كاف يفكر في إطلاق بطولة مماثلة لدوري الأمم الأوروبية

فرانس فوتبول: مبابي أفضل لاعب فرنسي في 2018

مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي

نرشح لكم

أخر الأخبار

حصاد 2018 - مانشستر سيتي.. الوصول للقمة ونسخة أكثر توازنا 6 دقيقة | تقرير في الجول
الإسماعيلي يؤكد على جاهزية استاد الإسماعيلية لاستقبال الجماهير بسعته الكاملة 8 دقيقة | الدوري المصري
بين الغربان والشياطين.. تعرف على فرق مجموعات دوري أبطال أفريقيا الـ16 (1) 15 دقيقة | تقرير في الجول
مدرج في الجول – اختر أفضل صفقة لـ الزمالك في 2018 30 دقيقة | لعبة في الجول
مدرج في الجول – اختر أفضل صفقة لـ الأهلي في 2018 31 دقيقة | لعبة في الجول
كرة سلة - الاتحاد يهزم الأهلي بفارق 43 نقطة في مبارة تحصيل حاصل بدوري المرتبط 43 دقيقة | رياضات أخرى

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 بيان رسمي من المصري بخصوص "انضمام إسلام عيسى إلى الأهلي" 2 شلبي يعتذر لجماهير الأهلي ويكشف كواليس غلق قناة بيراميدز بسبب "رئيس الزمالك" 3 صلاح وبوجبا وكانتي إلى تونس الشهر المقبل 4 روبي فاولر: صلاح يحتاج لشيء وحيد ليصبح أسطورة ليفربول

قد ينال إعجابك