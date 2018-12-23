محمد هاني: ارتاح أكثر كظهير أيمن.. ولا أفكر في العروض

الأحد، 23 ديسمبر 2018 - 23:26

كتب : FilGoal

محمد هاني - الأهلي - طلائع الجيش

يشعر محمد هاني ظهير أيمن ومدافع الأهلي بالراحة عندما يشارك في مركز الظهير بدلا من قلب الدفاع.

الأهلي خسر بهدف أمام جيما آبا جيفار بهدف مقابل لا شيء إلا أنه نجح في الوصول لدور مجموعات دوري أبطال إفريقيا بفضل الانتصار ذهابا بثنائية مقابل لا شيء. (طالع التفاصيل)

وقال محمد هاني: "مواجهة جيفار كانت صعبة للغاية وفي ملعب وأجواء صعبة للغاية ولكننا جئنا إلى هنا بهدف الوصول لدور المجموعات. نُفكر دائما في حصد البطولة. نحن على قدر المسؤولية دائما".

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وأضاف خلال ظهوره عبر قناة أون سبورت "أشعر بالراحة عندما أشارك كظهير أيمن ولكن لا مشكلة لدي في اللعب بأي مركز يُطلب مني".

وتابع "أيا كان المركز الذي يريدني المدرب المشاركة به، أحاول إثبات نفسي دائما".

وأجاب هاني على سؤال (ماذا عن العروض الخارجية وهل تفكر في الاحتراف الخارجي؟) قائلا: "لا أفكر في ذلك نهائيا. الأهلي يحتاج كل لاعب في صفوفه وهذا فقط ما أفكر فيه".

وأشار "الأهلي هو صاحب الفضل علي وهو من جعلني ارتدي قميص منتخب مصر ولا أفكر في أي عروض للرحيل من النادي".

وأكمل حديثه قائلا: "تركيزنا الآن على المواجهات المؤجلة في الدوري ونسعى للانتصار للعودة إلى مكاننا الطبيعي من جديد وحصد بطولة الدوري".

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