صنداي تايمز: مورينيو صُدم من قرار إقالته.. كان يتوقع شيئا آخر

عندما تم استدعائه من قبل إد وودورد الرئيس التنفيذي لنادي مانشستر يونايتد في مكتبه، لم يتوقع جوزيه مورينيو الإقالة من منصبه، بل كان ينتظر الحديث عن الصفقات الجديدة.

مورينيو تلقى نبأ إقالته رسميا من تدريب مانشستر يونايتد يوم الثلاثاء الماضي، وعاد ليصير متفرغا.

صحيفة صنداي تايمز كشفت وفقا لمصادرها الخاصة، صدمة مورينيو من قرار إقالته.

مورينيو كان يتوقع حديث وودورد معه عنه تحرك النادي في سوق الانتقالات الشتوية والصفقات التي يحتاجها الفريق، ولكن المدرب البرتغالي لم يُصدق أن وودورد يبلغه بقرار إقالته، وفقا لصنداي تايمز.

جوزيه تعجب من قرار الإقالة وخصوصا مع وصول مانشستر يونايتد إلى دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا، ولكن إدارة يونايتد قررت توجيه ضربة قوية في وجه مورينيو.

وتولى أولي جونار سولشاير مسؤولية قيادة مانشستر يونايتد لنهاية الموسم.

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