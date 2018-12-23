شمايكل: حان الوقت ليظهر بوجبا الذي نعرفه مع يونايتد

يرى بيتر شمايكل أسطورة حراسة مرمى مانشستر يونايتد السابق أن الوقت الحالي هو المناسب لظهور النجم الفرنسي بول بوجبا بالمستوى المعروف عنه مع الشياطين الحمر.

بول بوجبا النادي : مانشستر يونايتد مانشستر يونايتد

وأعلن مانشستر يونايتد إقالة المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو من تدريب الفريق وتعيين أولي جونار سولشاير بدلا منه لنهاية الموسم.

وقال شمايكل لهيئة الإذاعة البريطانية BBC: "أريد أن أرى بوجبا بالشكل المميز الذي يفعل به كل شيء في الحياة، إنه بارع للغاية على مواقع التواصل الإجتماعي ويظهر نفسه على أنه لاعب هام للغاية".

وأضاف "الجميع شاهد بوجبا مع يوفنتوس وأيضا في منتخب فرنسا، ولكن حتى الآن لم نراه مع مانشستر يونايتد كما نعرفه".

وأتم النجم الدنماركي "في الوقت الحالي تم تصوير أن بوجبا فاز في الحرب وهذا الأمر لا يمكن أن يحدث في مانشستر يونايتد، لذلك يجب على النادي أن يتعامل مع هذا الوضع بشكل جيد حتى لا يكون أي لاعب أكبر من النادي".

ودخل بوجبا في خلافات كبيرة مع جوزيه مورينيو في أيامه الأخيرة داخل مانشستر يونايتد قبل الرحيل.

وظهر النجم الفرنسي بمستوى مميز للغاية في فوز مانشستر على كارديف بخماسية مقابل هدف في أول مباراة تحت قيادة سولشيار في الدوري.

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