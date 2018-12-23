بالفيديو - هفوة المحمدي في الوقت القاتل تكمل عودة ليدز الرائعة وتهديه صدارة الدوري

قلب ليدز يونايتد تأخره أمام مضيفه أستون فيلا من هدفين نظيفين، إلى انتصار رائع بثلاثة أهداف، بالجولة 23 من دوري القسم الثاني الإنجليزي، على ملعب فيلا بارك.

أحمد المحمدي قائد منتخب مصر ظهر في المباراة كاملة، ليواصل مشاركته بشكل أساسي للمباراة الثانية على التوالي تحت قيادة المدرب دين سميث.

أستون فيلا تقدّم بأول أهداف المباراة عن طريق تامي أبراهام في الدقيقة الخامسة، قبل أن يضيف زميله كونور هوريهين الهدف الثاني بالدقيقة 17، ليعطي انطباعا زائفا لجماهير الفيلانز أنهم سيحتفلون بأعياد الميلاد بشكل مبكر في ملعب فريقهم، كان ذلك قبل أن تنقلب المباراة رأسا على عقب في الحصة الثانية.

أول أهداف عودة ليدز سُجل بواسطة جاك كلارك في الدقيقة 56، بعد أن تخطى المحمدي، قبل أن يتعادل بونتوس يانسون سريعا بالدقيقة 61 بضربة رأسية.

هدف الانتصار لـ ليدز سُجل في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل الضائع، بعد إبعاد غير موفق للكرة من المحمدي، لترتد مباشرة إلى كيمار روف الذي أطلق تسديدة قوية عانقت شباك أصحاب الأرض.

ليدز رفع رصيده تحت قيادة المدرب الأرجنتيني مارسيلو بييلسا إلى 48 نقطة في صدارة المسابقة، ليواصل الفريق مسعاه في العودة للدوري الممتاز الذي يغيب عنه منذ عام 2004.

فيما تجمّد رصيد أستون فيلا عند 33 نقطة في المركز 11.