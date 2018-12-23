محدّث مباشر في الكونفدرالية - القطن التشادي (0) الزمالك (0).. تبديل اضطراري وخروج النقاز

الأحد، 23 ديسمبر 2018 - 15:32

كتب : FilGoal

الزمالك - القطن التشادي

يواجه الزمالك فريق القطن التشادي، في دور الـ32 الأول من بطولة الكونفدرالية.

الزمالك فاز في مباراة الذهاب بسبعة أهداف، والأبيض أقرب للتأهل إلى دور الـ32 مكرر.

طالع تشكيل الزمالك، وتابع المباراة لحظة بلحظة من هنا

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ق17 حمدي النقاز يتعرض لشد في العضلة الخلفية وتبديل اضطراري للزمالك بخروجه ونزول حازم إمام

ق15 التعادل السلبي مستمر

ق10 خروج فرجاني ساسي لتلقي العلاج ونزوله لأرضية الملعب مرة أخرى

بداية الشوط الأول

انطلاق المباراة بعد قليل

الزمالك القطن التشادي الكونفدرالية

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